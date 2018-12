Próximo presidente da Câmara Municipal promete independência do Executivo

O novo presidente eleito da Câmara Municipal de Fortaleza, Antonio Henrique (PDT), afirma que vai manter a independência da Casa em relação à Prefeitura. "Sou parceiro do prefeito Roberto Cláudio (PDT), mas sempre entendendo que há essa separação dos poderes, e que teremos respeito tanto do lado de cá, quanto de lá", explica o parlamentar. Antonio Henrique foi eleito presidente na manhã de ontem (3).

De acordo com o vereador, as prioridades para a sua gestão à frente da Mesa Diretora serão as revisões do Plano Diretor, do Regimento Interno e da Lei Orgânica do Município, espécie de Constituição Municipal. As duas últimas já chegaram a ser tentadas durante a gestão do atual presidente, Salmito Filho (PDT), mas não avançaram.

Além de Antonio Henrique, também foram eleitos para a Mesa Diretora Adail Jr. (PDT), primeiro vice-presidente, Raimundo Filho (PRTB), segundo vice-presidente, Gardel Rolim (PPL), terceiro vice-presidente, Idalmir Feitosa (PR), primeiro secretário, Ziêr Férrer (PDT), segundo secretário, e Bá (PTC), terceira secretária.

Márcio Cruz (PSD), Casimiro Neto (MDB) e John Monteiro (PDT) ficaram nas suplências. Idalmir Feitosa e Adail são os únicos que permanecem da Mesa cujo mandato se encerra no fim do mês. Eles seguem nos mesmos cargos.

A composição partidária da Mesa Diretora muda pouco, apesar dos novos nomes. A única alteração é uma redução do espaço do PDT, que perdeu uma vaga para o PPL de Gardel Rolim. Hoje, apenas uma das vice-presidências não é do PDT.

A chapa eleita foi a única a concorrer e contou com 42 votos favoráveis dos 43 vereadores presentes. Márcio Martins (PROS) decidiu se abster. Segundo ele, o ato foi motivado pela exclusão do PROS, o terceiro maior partido da Casa, da composição da Mesa. "É um partido que não pode ser desprezado no Ceará", defendeu. No fim de semana, Henrique havia dito que isso aconteceu para poder assegurar uma mulher na Mesa.

Quem é

Antonio Henrique é administrador de empresas e está no terceiro mandato como vereador. Não é um novato na Mesa Diretora. Durante seu primeiro mandato, já chegou a ocupar a terceira secretaria da Casa. Ele integra o grupo político do ex-presidente da Câmara e atual deputado estadual Sarto Nogueira (PDT), cujo irmão, Elpídio Nogueira (PDT), também tentou se viabilizar para a Presidência da Casa.

Em 2016, o parlamentar foi eleito com 13,4 mil votos, sendo o quarto mais votado. Ficou pouco tempo na Câmara: logo após a eleição, foi indicado pelo prefeito para assumir a Secretaria Executiva Regional (SER) III. Curiosamente, não é lá onde concentra-se a força eleitoral do vereador.

Suas maiores votações foram em bairros da SER V: quase 20% dos sufrágios que obteve em 2016 vieram do Conjunto Esperança. Parque Presidente Vargas, Mondubim e Canindezinho também deram votações expressivas para o parlamentar naquele pleito.