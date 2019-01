Proposta para flexibilização da posse de arma está na mesa de Bolsonaro

A flexibilização da posse de armas tem recebido a mesma atenção do início da campanha eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro definiu como uma das prioridades do Governo Federal e prepara decreto para a próxima semana. A informação foi revelada, ontem (8), pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, após a segunda reunião ministerial.

Bolsonaro pretende, por meio de decreto, garantir posse de armas de fogo a cidadão sem antecedentes criminais. "O presidente chamou a atenção para algo muito importante, que era de que todos aqueles compromissos de campanha que ele assumiu nas ruas do Brasil, que nós, os ministros, tínhamos a tarefa de materializar. Então, o primeiro que está sendo materializado é a questão da posse de arma", destacou.

Segundo Onyx, o assunto está sendo tratado com o ministro da Justiça e Segurança, Sergio Moro. O decreto diz respeito à posse de arma de fogo. No texto, será esclarecido que se trata de "posse", que permite ao cidadão ter a arma em casa ou no local de trabalho. Já o porte diz respeito à circulação com arma de fogo fora de casa ou do trabalho.

Necessidade

Na semana passada, em entrevista a um canal de televisão, Jair Bolsonaro disse que o decreto vai tirar a "subjetividade" do Estatuto do Desarmamento. De acordo com o presidente, uma das ideias é comprovar a efetiva necessidade com base em estatísticas de mortes por arma de fogo. Assim, moradores de locais com altos índices de mortalidade teriam mais facilidade em adquirir armas.