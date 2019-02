Presidentes de comissões da Câmara Municipal devem ser oficializados na segunda-feira (4)

Iniciados os trabalhos em plenário na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) ontem (1º), ainda precisam ser definidas as composições das comissões técnicas da Casa. De acordo com o presidente do Parlamento, Antonio Henrique (PDT), os nomes serão divulgados no começo da próxima semana.

A reportagem apurou que as presidências dos colegiados estão quase todas definidas. Apenas a Comissão de Direitos do Consumidor ainda teria uma indefinição entre Paulo Martins (PRTB) ou Jorge Pinheiro (DC). Entretanto, segundo Pinheiro, Martins deve ser o líder do colegiado.

Antes da abertura dos trabalhos da Casa, o vereador Antonio Henrique ressaltou, em entrevista, que pretende fortalecer iniciativas da gestão anterior, como o "Prefeitura e Câmara no seu bairro", idealizado pelo ex-presidente Salmito Filho (PDT). "Quero facilitar essa aproximação", disse.

O vice-prefeito Moroni Torgan (DEM) entregou a mensagem do Executivo à Casa, representando o prefeito Roberto Cláudio (PDT), que não pôde comparecer. Ele deve ir à Câmara na terça-feira (5).

A composição das comissões já contará com três novos vereadores, empossados ontem. São eles: Libânia Holanda (PR), Ronivaldo Maia (PT) e Sgt. Reginauro (PROS), que assumiram os postos de Célio Studart (PV), Acrísio Sena (PT) e Soldado Noélio (PROS), que foram eleitos deputados.

Ronivaldo apontou como foco do mandato direitos humanos e do consumidor. Já Reginauro frisou que Segurança não será pauta única. Libânia aposta na continuidade do trabalho que fez em 2018, quando assumiu durante licença de Soldado Noélio.

Eron Moreira (PP), que assumirá a vaga de Salmito Filho, eleito deputado estadual, foi o único que ainda não assumiu. Segundo o primeiro vice-presidente da Casa, Adail Jr. (PDT), ele está viajando. O Regimento da Câmara estabelece que o vereador pode ser empossado até 15 dias após a renúncia do titular do cargo.