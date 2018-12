Posse de Bolsonaro anima setor turístico; diárias disparam no DF

A cinco dias da posse de Jair Bolsonaro em Brasília, a capital federal vê sua taxa de ocupação hoteleira disparar com a chegada de mais de 500 mil visitantes. Mas a expectativa do setor vai além dos dias que antecipam e sucedem a cerimônia. Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional), Manoel Linhares, está otimista com o atual momento.

"O turismo no Brasil passou por muita crise entre 2015 e 2017, e eu acredito que a partir de 1º de janeiro a expectativa é de uma agenda muito positiva. É um setor que impacta em outros 52 setores. O turismo é o primeiro setor a entrar em crise e é o primeiro a sair".

Primeiro cearense a ocupar a presidência da ABIH, mais antiga associação hoteleira do País e que hoje representa cerca de 36 mil estabelecimentos, Manoel Linhares tem se aproximado do governo de transição e participou das articulações que mantiveram o Turismo com status de ministério, até o anúncio do nome que irá comandá-lo. A Pasta terá o deputado federal Marcelo Antônio Álvaro (PSL-MG) no lugar de Vinicius Lummertz. Indicação da bancada evangélica, Marcelo contou com o aval da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo.

O novo ministro não tem experiência no setor e foge do "perfil técnico" propagandeado por Bolsonaro em suas escolhas para o primeiro escalão, mas conta com a confiança da indústria hoteleira, sobretudo em relação ao principal pleito do setor, a regulamentação dos aplicativos de hospedagem, como o Airbnb. "Hoje a hotelaria sofre muito, porque nós geramos empregos, pagamos nossos impostos, trabalhamos em nossos empreendimentos. Então nós queremos poder igualitário. Um aplicativo desse não paga nenhum imposto e não gera nenhum emprego".

Diárias

Com o aumento da demanda, alguns hotéis de Brasília triplicaram o valor das diárias na virada do ano. Uma diária que no feriado de Natal saiu a R$ 170, na véspera da posse pode chegar a R$ 536. Há hotéis cobrando até R$ 740.

As delegações estrangeiras que irão participar da posse devem ficar hospedadas em um hotel cinco estrelas, a menos de 1 km do Palácio da Alvorada, em acomodações que já receberam xeques, príncipes, além dos ex-presidentes Barack Obama, dos EUA, e Nicolas Sarkozy, da França.

A diária no hotel luxuoso para a véspera da posse está saindo a partir de R$ 650 para suíte mais simples, e não há mais vagas para a virada do ano.

Segundo o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes do Distrito Federal, a expectativa é que a ocupação dos quartos de hotéis atinja nível recorde para a cerimônia de posse presidencial.

O Sindicato prevê também que a boa perspectiva de movimentação de turistas na cidade deve refletir no comércio, principalmente nos restaurantes brasilienses. No feriado do dia 1º, pelo menos 10% dos estabelecimentos irão funcionar para atender à demanda de turistas no dia posse.