Petistas e bolsonaristas reagem à segunda condenação de Lula

Petistas criticaram, nesta quarta-feira, a decisão que condenou o ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia (interior paulista). Já adversários do PT comemoraram a sentença da juíza Gabriela Hardt, que substitui o ex-juiz Sérgio Moro na Vara Federal do Paraná.

Lula foi condenado desta vez a 12 anos e 11 meses de reclusão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio. "É um processo totalmente viciado, contaminado por uma conduta ideológica", afirmou o líder do partido na Câmara, Paulo Pimenta (RS). "É uma sentença ilegal, que contraria toda a jurisprudência".

A presidente do partido, Gleisi Hoffmann (PR), também questionou o processo. "Nós ficamos nos perguntando por que tanta maldade com o Lula", disse.

Já o filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), usou o microfone do plenário da Casa para comemorar a condenação. "O Lula está preso, babaca", gritou para o deputado petista Henrique Fontana (RS), usando frase de Cid Gomes (PDT-CE) da campanha eleitoral que virou meme entre os apoiadores de Bolsonaro.

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que a condenação de Lula é "triste". "Coitado do Lula. Infelizmente, não soube distinguir o público do privado. É triste", disse Mourão ao ser questionado sobre o caso.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), parabenizou a juíza no Twitter após a condenação. "Parabéns à juíza Gabriela Hardt. Lula continuará preso com mais esta condenação e não sairá tão cedo da cadeia. A Lava Jato segue em boas mãos!", escreveu o governador paulista.

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) também usou as redes sociais para comemorar a sentença. Ela publicou um vídeo em seu perfil, onde afirmou que "é um Brasil novo, diferente, onde o poder político não se dobra", afirmou a parlamentar.

Lula está preso em Curitiba desde abril do ano passado em decorrência de condenação (12 anos e um mês) em outra ação penal da Lava Jato, sobre o tríplex em Guarujá (SP) reformado pela OAS. Nesse outro caso, Lula ainda está recorrendo em terceira instância. Além da nova condenação, advogados de Lula trabalham na defesa dele em outras sete ações no DF e em SP.

Três reformas no sítio

A Lava-Jato afirma que o sítio passou por três reformas: uma sob comando do pecuarista José Carlos Bumlai, no valor de R$ 150 mil, outra a cargo da Odebrecht, de R$ 700 mil, e uma terceira reforma que se limitou à cozinha, bancada pela OAS, de R$ 170 mil - em um total de R$ 1,02 milhão.

Em sua sentença, de 360 páginas, a juíza disse ainda que o valor de R$ 1 milhão se tratou de propina e que a "reforma e decoração de instalações e benfeitorias" foram feitas em benefício de Lula e da família do ex-presidente.