PC Norões: Grandes obras no fim do ano

O prefeito Roberto Cláudio vai entregar, ao lado do governador Camilo Santana, obras importantes para o povo de Fortaleza. No dia 27, a nova Avenida Aguanambi será conhecida, toda reforçada, com ciclovia, faixa para ônibus e com estações de parada. Já no dia 28, entrega o 2º andar do IJF 2, e no dia 29, inaugura o conjunto habitacional Vila do Mar III. No Natal, Roberto Cláudio visita abrigos ao lado da primeira-dama, Carol Bezerra.

Alô, Camilo!

O deputado Capitão Wagner quando soube, por meio do Diário do Nordeste, do convite ao policial Mauro Albuquerque para assumir a Administração Penitenciária do Ceará, telefonou para checar. "Liguei para o Mauro e ele confirmou. Em seguida, liguei para o governador Camilo e o parabenizei", disse. O capitão aproveitou para dizer que acredita, com a escolha de Camilo Santana, que teremos grandes avanços na gestão dos presídios. "Sou oposição, mas reconheço o valor da escolha", aponta.

Iguatu no debate

O deputado Agenor Neto liderou a votação para deputado estadual. Foi prefeito duas vezes e é apontado como melhor gestor que passou pelo Município. O prefeito Ednaldo Lavor rompeu com a deputada Miriam Sobreira e pretende concorrer à reeleição. Em Iguatu, poderemos ter uma disputa histórica: Agenor, Lavor e Miriam ou o deputado eleito Marcos Sobreira. Tem, ainda, os que apostam em outra via. Iguatu e Icó dividem a liderança da região Centro-Sul, onde a política radical e a violência marcaram muitas eleições.

Afinados

Antônio Henrique e Roberto Cláudio são bem mais que amigos. Os dois trocam ideias sobre gestão. O futuro presidente da Câmara Municipal de Fortaleza tem se reunido com o prefeito para sintonizar sua gestão com os anseios da população.

Antônio Henrique quer promover debates e apresentar, junto com os outros vereadores, propostas que possam ser anexadas à pauta da administração municipal a partir de 2019, quando assume a Mesa Diretora.

Tocada forte

Bismarck Maia aguardou mais de 30 anos para ser prefeito da sua terra, Aracati, que produziu grandes lideranças nas áreas da economia e política. O prefeito entrou depois que afundaram o município. Bismarck Maia promoveu uma virada nas áreas da saúde, educação, desenvolvimento e cultura.

O Carnaval de Aracati terá as maiores atrações do País nas ruas da cidade. Melhor, os turistas poderão descer em voos da TAM e, em breve, de outras companhias aéreas na cidade do Litoral Leste cearense.

MDB no governo Camilo

"É natural a entrada do MDB no governo Camilo, eles votaram nele e firmaram parceria boa para o Ceará", comenta Cid Gomes. A declaração tem peso e abre o caminho para o MDB entrar no governo Camilo Santana. Claro, Camilo tem autonomia, mas o apoio às medidas ajuda o governo.

Em sintonia

A despedida dos trabalhos na Assembleia foi marcada pelo prestígio do atual presidente da Casa, Zezinho Albuquerque, em relação aos seus pares.

*A coluna foi redigida por Roberto Moreira