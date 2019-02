Paulo Cesar Norões: vaias que podem vir para o bem

Ninguém gosta de ouvir vaias. Porém, para gente próxima a ele, os apupos direcionados a Ciro Gomes, em evento na Universidade Federal da Bahia, ontem, podem gerar um benefício político. Ajudam, creem, na estratégia de consolidar o distanciamento do pedetista em relação ao PT e, por extensão, ao Lulismo.

Ciro tem buscado se colocar como a liderança de uma nova esquerda, que não relativiza os erros cometidos nos governos de Lula e Dilma, mas entende a corrupção como desvio de conduta de maus políticos, não como algo intrínseco ao modo de governar dos esquerdistas.

Esse tipo de discurso, por certo, ainda vai resultar em muitas vaias, sobretudo dos lulistas mais fanáticos. Ciro, no entanto, não tem pressa, o olhar dele está em 2022. Até lá, acredita que é possível converter os que o vaiam hoje em apoiadores. E, a partir daí, tentar levar de volta os ideais progressistas ao comando da nação.

Protesto

O deputado federal Leônidas Cristino considerou uma piada o recurso destinado ao orçamento de 2019 do Dnocs para ações de segurança de barragens. "O custo de manutenção desse sistema é muito alto", disse ele ao participar da reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente que discutiu o tema nesta quinta-feira, quando defendeu a necessidade de acompanhar e cobrar do governo para não esquecer o assunto, passada a comoção da tragédia de Brumadinho.

Ações inovadoras

Coube ao ex-deputado Danilo Forte montar a agenda da ministra Tereza Cristina, da Agricultura, que vem ao Ceará no próximo dia 15 conhecer produções de flores e acerola na Serra da Ibiapaba, além de visitar, em Tianguá, a Emape, uma das maiores empresas produtoras de ovos do Nordeste.

Ideia acatada

Preocupado com as consequências dos ataques provocados por facções criminosas no Ceará, o deputado Sérgio Aguiar sugeriu a Camilo Santana um convênio através da Aprece para que o Estado libere recursos para a reposição de veículos e máquinas municipais incendiados. O governador acatou a sugestão de pronto e já ordenou a liberação de R$ 10 milhões para as primeiras providências, o que vai facilitar a presença dos alunos em sala de aula. A boa ideia de Aguiar foi aplaudida pelos demais parlamentares.

Biometria

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE) inicia, hoje, o ciclo de revisões biométricas no município de Quixeramobim. Com 12% dos eleitores com a biometria já cadastrada, a revisão segue até o dia 22 de novembro. Importante não deixar para a última hora.

Novo comando

Com a ida de Roseane Medeiros para o governo, o presidente do Conselho de Relações Internacionais da Fiec será Rômulo Alexandre Soares. Ele nasceu em Moçambique, mas já mora no Brasil desde criança. Advogado, atuou na atração de investimentos estrangeiros para o Estado do Ceará.

Pioneirismo

Chega aos 30 anos a primeira empresa de comunicação corporativa do Ceará. Com Marcos André Borges no comando, a VSM é referência de sucesso e principal responsável pelo surgimento desse nicho de mercado.