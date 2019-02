Paulo César Norões: UDN pode ser solução para crise do PSL

Não é de hoje que os filhos do presidente Jair Bolsonaro vêm em rota de colisão com os integrantes do partido deles. Bem antes do pai assumir a Presidência, já havia atritos com parlamentares eleitos pelo PSL em grupos de WhatsApp. Atritos esses que vazaram e criaram uma série de 'disse me disse' dentro do seio governista. A crise atual, que pode custar o cargo do ministro da Secretaria Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, por conta de denúncias do uso irregular de verba pública nas eleições de 2018 por meio de candidaturas laranjas, abre caminho para que a prole do presidente articule a criação de um novo partido. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, seria uma reedição da antiga UDN (União Democrática Nacional), partido de centro-direita, anti-getulista, que fazia frente ao antigo Partido Social Democrático, o maior partido de então. Tanto este quanto a UDN foram extintos durante o regime militar, sendo que o PSD foi refundado em 2011. A nova UDN agruparia lideranças de direita, de perfil econômico liberal, dispostas a defender a pauta nacionalista e conservadora, com as quais se identifica o governo Bolsonaro.

Mais forte

Se já era considerado o auxiliar mais poderoso de Camilo Santana, secretário da Casa Civil Élcio Batista fica ainda mais fortalecido diante de decisão do governador, que decretou que toda passagem aérea fornecida a agentes públicos terá que ser autorizada por ele. A medida tem o caráter de reduzir despesas. Criterioso, Élcio vai analisar os pedidos.

Nova geração

O deputado Guilherme Landim é uma aposta de Ciro e Cid Gomes como nova geração da política do Cariri. Guilherme, hábil, herdou todo patrimônio do pai, ex-deputado Welington Landim, morto por conta de uma bactéria. Eleito líder do PDT, Guilherme foi referendado pelo presidente da Assembleia, José Sarto e André Figueiredo, presidente do PDT e líder do partido na Câmara dos Deputados.

Ressarcimento

Decreto do governador determina que o Estado será ressarcido ao ceder policiais para o Judiciário, Ministério Público e Legislativo. Atualmente os custos ficam com o Governo.

Educação

O deputado federal Idilvan Alencar(PDT), será um dos principais conferencistas do Seminário Internacional Educação Já: Prioridades e Desafios para a Implementação, segunda e terça-feira, em São Paulo. Ex-secretário de Educação no Ceará, vai expor como o estado se destacou na educação infantil.

No aguardo

Três secretarias do Estado continuam sem os titulares. Planejamento e Gestão vai sendo tocada por Jose Flávio Jucá, enquanto o deputado Mauro Filho permanece em Brasília; a de Saúde aguarda o tempo pedido pelo Dr. Cabeto. Até lá Marcos Antonio Gadelha Maia responde pelo titular. Por fim, Marconi Lemos da Silva comanda a Controladoria e Ouvidoria Geral enquanto Aloísio Carvalho aguarda liberação da Comissão de Ética, já que antes respondia por diretoria do Banco do Nordeste.