Paulo César Norões: Tebet pode ser a bola da vez

Tasso Jereissati (PSDB-CE) continua bem cotado para a presidência do Senado. Um nome que ganha força, principalmente se Renan Calheiros se mantiver na disputa. O MDB do senador alagoano perdeu vários membros na última eleição, mas segue sendo a maior bancada na Casa, o que seria um ponto a favor de Calheiros. O que conta contra ele, por outro lado, é a forte rejeição ao seu nome, tanto externa quanto internamente. Renan é investigado em diversos processos no STF. Já foi três vezes presidente do Senado - em uma delas, inclusive, renunciou para não ser cassado.

A imagem desgastada vai de encontro à expectativa de uma nova política sonhada pelo povo brasileiro. Uma emedebista, no entanto, pode atravessar o caminho de Tasso. A senadora Simone Tebet (MS) já admite ser candidata. É um nome forte, limpo e transita bem tanto na oposição quanto na situação. E é da maior bancada. Mais dez dias e saberemos quem leva a melhor nessa disputa.

De olho

Atento aos movimentos, Cid Gomes (PDT) é um dos que defendem Tasso, mas tem simpatia pelo nome de Simone Tebet. Para Cid, importante é construir uma candidatura que concilie o sentimento predominante na Casa; alguém que não pregue oposição radical ao Governo, nem seja alinhado automaticamente ao presidente Bolsonaro. Pelo primeiro motivo, o grupo quer se desvencilhar do PT. E, com o receio de incorrer em uma situação ou outra, não quer a volta de Calheiros.

Tradição

Ao tomar posse como deputado federal, no próximo dia 1º, Mauro Filho dará sequência à tradição do clã Benevides, que desde os anos 1940 elege representantes para os diversos níveis do Parlamento brasileiro. A começar pelo patriarca, Mauro Benevides, que foi tudo: vereador de Fortaleza, deputado estadual, deputado federal e senador.

Fica ou volta?

A dúvida é: quanto tempo Mauro Filho permanecerá em Brasília? Bem, apesar de convocado pelo governador Camilo Santana para comandar a Secretaria do Planejamento e Gestão, o deputado não descarta ficar pelo menos quatro meses na Câmara Federal, para só então voltar para o Ceará. É esperar pra ver.

De saída

A Janela partidária vai abrir caminho para o vereador Benigno Júnior deixar o PSD liderado, no Ceará, por Domingos Neto. Cortejado pelo PDT de Cid Gomes e o PP do deputado Antônio José Albuquerque, Benigno só tem uma certeza, vai trocar de partido. Liderança consolidada na Vila União, Lagoa do Opaia, Aeroporto, Montese, Alto da Balança e Benfica, Benigno Júnior se estrutura para renovar o mandato, o terceiro como edil de Fortaleza. Hoje, tem um patrimônio de 14 mil votos.

Prefeitura de Sobral fechou financiamento com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). São R$ 190 milhões para investir em saneamento básico e ambiental, gestão socioambiental e requalificação da infraestrutura urbana. Mais um empréstimo conseguido por Eunício Oliveira para a gestão Ivo Gomes.

Na força-tarefa para evitar a prescrição de processos municipais, o TCE julgou, ontem, processo no qual foi determinada a devolução de mais de R$ 277 mil aos cofres da Prefeitura de Pindoretama pela ex-secretária de Educação do Município, devido a pagamentos indevidos de rotas de transporte escolar.