Paulo César Norões: Tasso se move por presidência

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) teve almoço reservado nesta quarta-feira (21) com a deputada federal eleita Joice Hasselmann (PSL-SP), em Brasília. Foi a primeira reunião de Tasso, que é cotado para a presidência do Senado, com uma representante do partido do presidente eleito Jair Bolsonaro. Joice e Tasso são amigos de longa data, desde quando a deputada era jornalista em São Paulo.

Joice tem participado das discussões sobre a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O PSL quer apoiar nomes de outros partidos para ampliar sua base de apoio no Congresso Nacional.

Tasso é visto por parte do PSL, grupo que inclui Joice, como conciliador e com capacidade de bom diálogo, inclusive com a oposição. Além disso, conta pontos para o seu nome o fato de defender uma agenda reformista, o que interessa ao novo governo.

Articulação

O nome de Tasso não foi oficializado na disputa pelo Senado, mas conta com ampla articulação nos bastidores. Pelo levantamento interno dos tucanos, ele teria hoje 26 votos. Além dos votos dos próprios tucanos, teria votos na oposição. O grupo ou bloco que será liderado por Cid Gomes terá 14 votos e não teria problemas em fechar apoio ao senador Jereissati.

Meio-campo

Deputados estaduais e vereadores de Fortaleza articulam audiência com Camilo Santana. Vão pedir ao governador para intermediar um entendimento para que o presidente do Senado trabalhe junto ao governo federal a liberação do empréstimo internacional que viabilizará o projeto Fortaleza Cidade Sustentável para que entre na pauta de votação do Senado. Camilo está afinado com Eunício Oliveira e o projeto viabiliza a reforma da Beira Mar que interessa muito ao turismo cearense.

Gabinetes

Os novos deputados estão visitando a Assembleia e conhecendo seus gabinetes. Tudo planejado pela direção do Legislativo. O presidente Zezinho Albuquerque recebe cada um e explica o funcionamento da Casa e o papel do deputado. Deputados que se reelegeram também solicitaram troca de gabinetes. Todos querem ficar próximos do gabinete da presidência e plenário.

Aprovado na AL

Projeto de lei do deputado Agenor Neto institui a semana de prevenção a acidentes com motociclistas, anualmente, no fim do mês de setembro. Coordenação do evento será do Detran.