Paulo César Norões: Sucessão debaixo de 7 chaves

Assim como na Câmara de Fortaleza - cuja decisão poderá ser anunciada hoje -, a sucessão na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa deverá sair de um consenso. Muita gente quer a cadeira hoje ocupada por Zezinho Albuquerque. Inclusive ele mesmo. E há quem jure de pés juntos que essa parada já está decidida em favor do atual presidente. De fato, a proximidade e a confiança dos Ferreira Gomes lhe garantem vantagem na disputa. Além disso, poderia ser uma compensação pelo fato dele, a exemplo de 2014, ter ficado de fora da chapa majoritária na ultima eleição.

Contra Zezinho, o argumento de que ele já emplacou três mandatos consecutivos - o que, por si só, já é um fato inédito na Assembleia. Seria hora, defendem alguns deputados da base, de dar a vez a outro. E quem seria esse outro? Bem, ao contrário da última disputa, ninguém se lançou oficialmente. Talvez para não passar pelo constrangimento de Sergio Aguiar, que teve a candidatura estimulada em 2016, mas acabou atropelado pela decisão das lideranças governistas pela reeleição de Zezinho. Imbróglio que provocou traumas e até a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios. Menos mal que os ânimos foram serenados e os protagonistas do racha até já voltaram às boas e estão todos de volta à sombra do Abolição.

Para não ocorrer nada parecido é que as tratativas agora ocorrem longe dos holofotes. E sem nenhuma pressa, posto que a eleição da Mesa só acontece no início de fevereiro.

Sinal de alerta

Célio Studart (PV) foi o segundo deputado federal mais votado, no Ceará, na última eleição. Teve pouco mais de 200 mil votos. Um político antenado nas novas tecnologias, que soube como poucos usar a força da internet, especialmente as redes sociais. Ganhou força também ao abraçar, na Câmara de Fortaleza, a causa da defesa dos animais. Enquanto aguarda o momento de se transferir para Brasília, segue ativo como vereador. É dele o projeto de indicação que pede a instalação de semáforos sonoros nas vias mais movimentadas de Fortaleza. Um tipo de semáforo que, segundo Célio, já existe na Capital cearense, mas precisa ser levado às principais vias, para facilitar a locomoção, com segurança, das pessoas com deficiência visual. O projeto aguarda parecer na Constituição de Comissão e Justiça ( CCJ).

Sala de embarque

Mal voltou da Europa e o governador Camilo Santana já se prepara para mais uma viagem internacional. Amanhã ele segue para Israel, junto com o empresário Júlio Ventura, suplente do senador eleito Cid Gomes. A pauta inclui visitas a projetos de irrigação e dessalinização.

Nordeste é prioridade

A questão hídrica do Nordeste, aliás, é pauta certa do governo de Jair Bolsonaro. A ideia é concentrar esforços para concluir todas as obras inacabadas dos governos do PT, como a transposição do Rio São Francisco, além de investir na dessalinização, com tecnologia importada exatamente de Israel. De acordo com o general Augusto Heleno, futuro ministro do Gabinete de Segurança Institucional, em entrevista ao O Globo, "o Nordeste é o centro das atenções para mudar o Brasil". Bom lembrar que o Nordeste foi a única região onde Bolsonaro perdeu.

Quero não

Essa eu pesquei do blog do jornalista Lauro Jardim, de O Globo. Consta que diplomatas, mesmo os em ascensão na carreira, têm procurado postos irrelevantes para 2019. Muitos não querem um lugar em que tenham que defender as teses de Bolsonaro.