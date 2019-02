Paulo César Norões: segurança foi tema do governador na AL

Em discurso, nesta terça-feira (5), na Assembleia Legislativa, o governador Camilo Santana foi enfático ao afirmar que não dará trégua para acabar com o "mando" de facções dentro dos presídios cearenses. "É uma decisão firme e que não tem retorno. Não vamos mais admitir isso no Ceará". Santana aplaudiu o projeto apresentado pelo ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública), que "arrocha, ainda mais, as leis contra criminosos". Camilo pediu que os 406 homens da Força Nacional continuem no Ceará, além dos 55 agentes penitenciários nacionais, que aproveitam para dar cursos aos servidores públicos estaduais lotados nos presídios.

O General Theophilo chegou a anunciar o fim da operação das forças federais no Ceará. O secretário André Costa se disse surpreso. Camilo Santana disse que não tinha nada disso, a operação terá mais 30 dias. Oposição e situação se degladiaram na Assembleia sobre o tema. O governador também quer regras mais incisivas para controlar os explosivos no Brasil.

Revisão do regimento

O novo presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto (PDT), deve propor uma revisão do Regimento Interno da Casa e reduzir as múltiplas interpretações que geram questões de ordem durante as discussões no Legislativo. A ideia é tornar o texto menos subjetivo, por exemplo, em relação aos prazos regimentais. Para Sarto, pacificar essas dúvidas é uma forma de garantir a isonomia entre os parlamentares e dar mais segurança jurídica ao processo legislativo.

Dança das cadeiras

Dois projetos começam a tramitar, nesta quarta-feira (6), na Assembleia Legislativa: as licenças dos titulares Zezinho Albuquerque, do PDT, e Fernando Hugo, do PP. Zezinho virou secretário das Cidades e Hugo se licencia por 120 dias para tratamento de saúde. Nos dois casos, os que assumem também recebem salários integrais, casos de Lucílvio Girão e Manoel Duca, os primeiros suplentes da coligação do PDT.

Do campo para a SRH

O ex-deputado Dedé Teixeira ocupou a pasta do Desenvolvimento Agrário no primeiro governo Camilo Santana. Agora, sai do campo para a água. Foi nomeado secretário executivo da Secretaria de Recursos Hídricos, comandada por Francisco Teixeira. A presença de Dedé Teixeira é mais uma forma de o governador prestigiar o seu partido, o PT, e o deputado federal José Guimarães.

Vai ficando

O diretor financeiro do Banco do Nordeste, Aloisio Carvalho, se mantém na direção do banco, apesar de ter aceito convite para assumir a Controladoria do Estado. O próprio Camilo Santana autorizou a permanência de Carvalho no BNB, onde tem contribuído com o Ceará.

Garoto prodígio

Deputado federal Domingos Neto já foi presidente estadual do PSD, líder do partido na Câmara Federal, e agora é o coordenador da bancada cearense no Congresso Nacional. Nada mal para quem mal chegou aos 30 anos.