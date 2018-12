Paulo Cesar Norões: Revelações do secretariado

A reunião do governador Camilo Santana com o secretariado começou com um café da manhã e terminou após um almoço. Camilo ofereceu ao longo do tempo um balanço com as realizações e o que faltou concluir. O secretário Maia Júnior mostrou as mudanças ao longo do governo e como será a gestão Camilo Santana a partir de 2 de janeiro. Durante cinco horas, Camilo não tocou em nova equipe e muito menos falou sobre como vai tocar um governo com menos assessores.

O Inexorável

Camilo sinalizou que Francisco Teixeira fica nos Recursos Hídricos. Ao falar sobre transposição o governador disse "Teixeira, o inexorável". No dicionário esse adjetivo tem vários sinônimos: intransigente, inquebrável, inevitável. Teixeira toca o peneiro da transposição do São Francisco no Ceará, sendo responsável pela Cinturão das Águas.

Elogios

Arialdo Pinho entrou e saiu calado. Abriu um sorriso quando cumprimentou Camilo Santana. Arialdo foi elogiado. No balanço sobre o turismo foi o capítulo onde o governador se soltou, comentando as vitórias como o funcionamento dos aeroportos de Aracati e Jericoacoara para receber turistas. O hub da Air France e a abertura de horizontes com conclusões de rodovias.

O ausente

O secretário de Saúde, Henrique Javi foi a única ausência na reunião do secretariado. Como só os titulares foram convocados, a Pasta ficou sem representação na reunião. Javi está doente, em recuperação. O comentário era que sua ausência teria motivação: o vazamento da informação que estaria fora do secretariado. Camilo negou, mas não disse como e nem em que posição seguirá.

Despedida

O deputado Evandro Leitão, líder do Governo na Assembleia Legislativa, foi reeleito com grande crescimento na sua votação. Em audiência com o governador entregou o cargo. "Estou cansado, quatro anos de muito esforço". O cargo de líder é uma escolha pessoal do governador. O PT quer emplacar na liderança do governo Elmano de Freitas ligado a Luizianne Lins.

Camilo Santana vai investir pesado no projeto que implantou na área da Educação: o AvanCE. O governo do Ceará quer estudantes das escolas públicas ocupando vagas nas faculdades e universidades. Para atingir a meta oferece meia bolsa, metade do valor.

Último ato de governo

De Temer será no Ceará. O gabinete da Presidência da República comunicou ao Abolição que o último ato de governo Temer será no Nordeste. O presidente vai abrir a comporta que vai fazer chegar água em jato, no Ceará.

*Roberto Moreira redigiu a coluna