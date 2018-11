Paulo César Norões: Público e Privado juntos

Prefeitura de Fortaleza quer terceirizar reformas e manutenção das escolas públicas municipais. A ideia é parte do pacote de medidas do Programa Fortaleza Competitiva, com o objetivo de melhorar a infraestrutura escolar. A Parceria Público-Privada (PPP) para a escolha da empresa que irá realizar estudo de viabilidade para tocar o projeto será lançada pelo prefeito Roberto Cláudio, hoje, 9hs, no Paço Municipal. Além de otimizar os custos e trazer economia para os cofres públicos, a terceirização deixará a Prefeitura mais focada na qualidade do ensino. Toda a parte pedagógica continua como função exclusiva do Município. Esse tipo de política de atrair o setor privado para atuar em conjunto com o público tem sido marca registrada da gestão de Roberto Cláudio e tem possibilitado a execução de muitos projetos que, de outra forma, dificilmente teriam saído do papel, mormente nesse momento de crise econômica ao qual o País atravessa nos últimos anos. E deve vir mais por aí. A Prefeitura estuda outras parcerias desse tipo, como a expansão da banda larga de Fortaleza (WiFor), PPP da energia limpa nas escolas e creches, além da modernização e ampliação dos terminais de ônibus da Capital.

Quem sabe?

A probabilidade por enquanto é remota, mas existe. Há setores no Senado defendendo o nome de Tasso Jereissati (PSDB) para a presidência da Casa. O senador cearense reúne qualidades que muitos colegas defendem como necessárias para melhorar a imagem do Senado, em contraponto, por exemplo, ao alagoano Renan Calheiros, que articula nos bastidores sua volta ao comando da Casa que já presidiu, mas que é enrolado em investigações de corrupção. Tasso, por seu lado, tem ficha limpa e experiência, além de transitar bem tanto na situação, como na oposição. Para o Ceará, não resta dúvida que seria uma ótima notícia o comando do Congresso Nacional permanecer em mãos cearenses ao fim do mandato de Eunicio Oliveira (MDB). É aguardar pra ver o que acontece.

Livre expressão

A polêmica sobre o projeto Escola Sem Partido, que tramita no Congresso Nacional, chega à Câmara de Fortaleza. Vereador Acrísio Sena (PT) deu entrada em projeto que institui o Sistema de Gestão Democrática (SGD) na rede pública municipal da Capital. "O intuito é garantir a liberdade de expressão e a construção de um saber crítico e plural nas nossas escolas, com respeito às diferenças de pensamento, neutralizando os efeitos da lei da mordaça que se quer impor aos professores", adiantou. Pelo projeto de Acrísio, não serão toleradas condutas que promovam o cerceamento de opiniões mediante violência ou ameaça, ou, ainda, que configure a prática de crimes de calúnia, difamação, injúria ou atos infracionais. A gravação de áudios ou vídeos por parte dos integrantes da unidade de ensino, por exemplo, só poderá ser feita mediante autorização daquele que esteja expondo ou defendendo temas ou ideias. O projeto, sem dúvida, provocará debates acalorados na Câmara.

Palestra

Empresário Geraldo Luciano, que está trocando a vice-presidência de investimentos e controladoria pelo Conselho do Grupo M. Dias Branco será o palestrante do Almoço Empresarial da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE), hoje, na Fiec. Livre das funções executivas, Geraldo terá mais tempo agora para se dedicar à política. Depois de uma breve passagem pelo PSDB, ele se filiou ao Novo e pinta como uma das opções do partido nas eleições municipais de 2020.

Demandas

O deputado federal reeleito Genecias Noronha pode ser considerado o "Rei dos Inhamuns". Obteve 60% da sua votação na região, deixando para trás todos os concorrentes. Genecias ainda ajudou na reeleição da esposa, deputada estadual Aderlânia Noronha, que também foi votada nos mesmos municípios. Tal façanha só tinha sido alcançada pelo ex-deputado Domingos Filho que também elegeu o filho Domingos Neto e a esposa Patrícia Aguiar.

Junho vermelho

Deputada estadual Fernanda Pessoa (PSDB) conseguiu aprovar projeto que institui o 'Junho Vermelho' no Ceará. Movimento já acontece em vários estados e cidades brasileiras. Meta é conscientizar sobre a importância da doação regular de sangue. Só 1,8% da população brasileira é doadora, índice bem abaixo do recomendado pela OMS.