Paulo Cesar Norões: PT define atuação na Assembleia

Estratégia

A bancada do PT na Assembleia se reuniu e definiu a estratégia de atuação. Os quatro deputados decidiram que pretendem ocupar um cargo na Mesa Diretora, atuar nas comissões técnicas e indicar Elmano de Freitas para a liderança do governo. Também ficou claro que cabe ao governador decidir. O partido, na Assembleia nega ter interesse na Secretaria de Desenvolvimento Agrário. A ida de um petista para a SDA beneficiaria o PSB colocando o primeiro suplente "PPCel" na casa. O que não beneficiaria Guilherme Sampaio, que é segundo suplente.

Despedida

Eunício recebeu colegas do Senado, aliados e amigos na confraternização que promove todos os anos em Brasília, ou seja, há 20 anos. O senador Eunício Oliveira se despede do Senado dia primeiro de fevereiro. Vai pra casa. Antes, dia primeiro de janeiro, ainda como presidente do Senado e do Congresso, empossa Jair Bolsonaro na Presidência.

Secretaria de Cidades

Estranha a postura do MDB de tentar, a todo custo, querer a Secretaria de Cidades para um de seus filiados. No governo Camilo, a Secretaria de Cidades foi entregue ao PP, a pasta do desenvolvimento agrário ao PT, a Infraestrutura ao PDT.

O PP fechou questão: quer manter a Pasta sob controle do partido. Alega apoio à reeleição de Camilo, parceria antiga, pertence ao projeto liderado por Ciro e Cid. O MDB foi escolhido como alvo da ira do PDT e PT na campanha presidencial e estadual, deveria exercer seu papel e ficar longe. Ajudaria o governador Camilo Santana, evitando problemas com toda sua base. Para ser parceiro não precisa ocupar cargos. A aliança que reelegeu Camilo não quer conviver com o MDB.

Caminho aberto

Hoje, Camilo Santana recebe seu diploma de eleito para mais um mandato de governador do Ceará. Também sancionou a reforma administrativa que reduziu para 21 secretarias seu primeiro escalão.

Agora, à vontade, Camilo Santana pode montar e anunciar seu secretariado. Sem pressa, Camilo parece ter a lista em mente, mediar com aliados parece ser o problema.

Camilo tem o carimbo inédito em seu diploma da eleição de outubro: recebeu 86% de todos os votos válidos, mais bem votado da história. Consagração.

Bolsonaro reúne ministros

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, reúne seus 22 ministros hoje. Será o primeiro encontro com sua equipe que ajudará a tocar o plano de governo traçado por Bolsonaro. O presidente também convocou os secretários. General Theophilo, estará presente como homem forte da Segurança.

A posse

Antes de entrar no Palácio do Planalto para despachos e comandar a nação, o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro, terá que, psicologicamente, vencer o trauma de ter sido esfaqueado em público, no conhecido ataque de Juiz de Fora. Bolsonaro vai entrar na Esplanada dos Ministérios em carro aberto ou fechado? Vai descer e abraçar eleitores ou não? As respostas só ele pode garantir.

*A coluna foi redigida por Roberto Moreira