Paulo César Norões: propostas para o semiárido

Deputado federal Raimundo Gomes de Matos (PSDB) foi recebido pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e sua equipe de planejamento, na última quarta-feira (23). Na ocasião, como presidente da Comissão Especial que cria a Zona Franca do Semiárido Nordestino, entregou as propostas da PEC 19/2011 que foram aprovadas sob sua gestão e estabelece as áreas de livre comércio. O relator foi o deputado Gonzaga Patriota(PSB-PE).

Cabe destacar , que teve autoria do cearense emenda aprovada para incluir 31 municípios do Estado a partir de um raio de 100 km da sede da Zona Franca do Semiárido Nordestino, em Cajazeiras/Paraíba. O ministro acolheu a proposta e irá priorizar no plano a ser apresentado a Sudene e ao presidente Bolsonaro que quer projetos consistentes para o Nordeste . O parlamentar tucano sempre teve participação efetiva nas questões relacionadas ao desenvolvimento do Nordeste.

Fazendo escola

Governador Romeu Zema (Novo), anunciou via redes sociais que não quer foto dele nas repartições públicas de Minas Gerais. O anúncio foi feito em vídeo gravado numa sala onde se viam pilhas de quadros com a foto do ex-governador Fernando Pimentel (PT). Foto oficial é comum nas diversas esferas de poder no Brasil. Zema, no entanto, não é o primeiro a romper com a tradição. Camilo Santana já faz isso desde seu primeiro mandato como governador do Ceará, quando mandou pôr fotos de cidadãos comuns no lugar da dele, nas repartições públicas do Estado.

Novato com prestígio

Deputado eleito Apóstolo Luiz Henrique, que trocou o Patriotas pelo Partido Progressista, chega com moral na nova legenda. Por determinação do presidente estadual do PP, deputado federal eleito Antonio José Albuquerque, Luiz Henrique será o líder da bancada do partido na Assembleia Legislativa, com Bruno Pedrosa de vice-líder. Fernando Hugo, Leornardo Pinheiro e Lucílvio Girão completarão a bancada do PP.

Otimismo

O noticiário negativo que envolve o filho do presidente, Flávio Bolsonaro, não arrefeceu a expectativa positiva do mercado financeiro, que segue apostando em dias melhores para a economia do País. O Ibovespa fechou a semana com inéditos 97 mil pontos. Segundo analistas, euforia gerada por novas declarações do ministro Paulo Guedes, da Economia, sobre a perspectiva de ganhos com a reforma da Previdência e privatizações de estatais. Em Davos, Guedes disse que a economia com a reforma pode chegar a 1,3 trilhão de reais, em dez anos. O curioso é que ainda não se sabe que tipo de reforma o Governo encaminhará ao Congresso.

Integração necessária

No encontro com o segmento de confecções e outras lideranças do setor produtivo cearense, na Federação das Indústrias do Ceará, Geraldo Luciano Matos, que agora se divide entre o mercado (Grupo M Dias Branco) e a política (Partido Novo), defendeu que, para se modernizarem, Estado e mercado podem e devem atuar em conjunto.

Gestão Firmo Camurça

Levantamento do Conselho Federal de Medicina constatou que Maracanaú, entre os 10 municípios mais populosos do Ceará, é o município que mais investiu (per capita) recursos próprios na área da saúde, à frente inclusive de Fortaleza, entre 2013 e 2017.