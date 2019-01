Paulo César Norões: prefeito Roberto Cláudio cancela ida aos EUA

O prefeito Roberto Cláudio (PDT) designou o secretário executivo da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, Luiz Alberto Sabóia, e a coordenadora de Relações Internacionais, Patrícia Macedo, para receberem, em nome da Prefeitura de Fortaleza, a premiação do Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento (ITDP, da sigla em inglês para Institute for Transportation and Development Policy) como a cidade vencedora do Sustainable Transport Award (Prêmio de Transporte Sustentável).

A solenidade ocorre nesta terça-feira, em Washington DC, nos Estados Unidos. A premiação é uma competição global de projetos e intervenções inovadoras que promovem a mobilidade urbana de forma sustentável e inclusiva.

Por conta do prêmio, o ITDP promoverá em Fortaleza, nos próximos dias 24, 25 e 26 de junho, o Mobilize, Seminário que reúne os maiores especialistas do mundo para tratar de políticas de mobilidade urbana sustentáveis.

Turismo sem prejuízos

O presidente da Abih cearense, Manoel Cardoso Linhares, fez um relato ao governador Camilo Santana sobre consequências dos ataques promovidos por facções. "A repercussão junto ao setor hoteleiro e turistas é zero", disse Cardoso. Segundo o homem forte da Abih no Brasil, os hotéis estão lotados no Ceará, turistas gastando, indo às praias, parques e se divertindo.

Montando a Mesa

O deputado Zezinho Albuquerque (PDT), atual presidente da Assembleia Legislativa, adicionou o futuro presidente da Mesa Diretora, José Sarto (PDT), na discussão da composição dos demais componentes, a serem eleitos no próximo dia 1º de fevereiro. Evandro Leitão será o primeiro secretário da Casa. Além disso, o PDT ficará, ainda, com a primeira vice. Os outros cargos da Mesa Diretora terão o critério da proporcionalidade.

Prestígio

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), na sua rápida passagem pelo Ceará, ontem, em busca de votos na sua campanha para a reeleição, fez uma visita secreta: foi até o apartamento do senador eleito Cid Gomes (PDT). Maia sabe que o senador cearense tem influência na bancada federal e que, no Ceará, sua influência se estende a outros partidos, além do PDT.

Chegou a hora

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) tomou uma decisão: vai cuidar pessoalmente dos projetos que estão em execução na Região Nordeste. O presidente também vai definir com sua assessoria o destino de mais de 20 mil cargos comissionados nos estados nordestinos mais o Norte de Minas, que faz parte do semiárido brasileiro. Depois, Bolsonaro pode abrir a grade para nomeações.

Posses

O juiz do Trabalho, Paulo Régis Botelho, assume, dia 18, o cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. No Tribunal de Justiça do Ceará, o desembargador Washington Araújo Bezerra assume a presidência, dia 31 de janeiro.

Novo estilo

O senador eleito Luís Eduardo Girão (PROS) deu entrada no Supremo Tribunal Federal com uma representação onde pede que a promoção de senadores denunciados pela Operação Lava Jato não participem da disputa pela presidência do Senado. A ação de Girão, se atendida pelo STF, pode ser um golpe na candidatura do senador Renan Calheiros à presidência do Congresso.

* Roberto Moreira redigiu a coluna.