Paulo César Norões: Perspectivas sombrias

Se já era complicada, a situação do ex-presidente Lula, preso desde abril depois de condenado a mais de 12 anos pelo caso do tríplex do Guarujá, tende a ficar ainda pior nos próximos meses. Não bastasse o caso do sítio de Atibaia, Lula se vês às voltas com mais um processo, dessa vez junto com a ex-presidente Dilma, os ex-ministros da Fazenda Antonio Palocci e Guido Mantega e o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto. Os ex-presidentes são acusados de terem comandado, em seus governos, uma organização criminosa que lesou em cerca de R$ 1,5 bilhão a Petrobras, além de terem facilitado a ação de outras três "quadrilhas", a do PP, a do "MDB do Senado" e a do "MDB da Câmara", para que recebessem recursos da Petrobras. Uma acusação que faz os casos do tríplex e do sítio parecerem coisas miúdas. Tirando pelo resultado do processo já julgado, as perspectivas não são nada animadoras pros petistas.

Na berlinda

Com tudo que já aconteceu e segue acontecendo no âmbito da Lava Jato, imagina-se como anda a cabeça de vários políticos que ficarão sem o foro privilegiado a partir do ano que vem. A partir do próprio presidente Michel Temer, que só não virou réu em dois processos porque foi salvo pela Câmara Federal. A partir de 1° de janeiro não haverá mais essa proteção. E se tentaram pegá-lo mesmo no exercício da presidência, imagine quando voltar a ser um cidadão comum.

Regulamentado

Depois de muito disse me disse, finalmente o Uber passará a ser um serviço regulamentado, em Fortaleza. É mais justo com os concorrentes e melhor para todos. Vão pagar 2% pelo uso viário e 5% de ISS. Esses dois por cento serão integralmente investidos na política cicloviária de Fortaleza. Serão 120 novas estações do 'Bicicletar' nas áreas mais distantes do centro. O que significa ampliação de 150% na atual estrutura, que tem 80 estações, até 2020.

Liderança confirmada

Patrícia Aguiar foi prefeita de Tauá três vezes e sempre bem avaliada. Em 2016 foi surpreendentemente derrotada na tentativa de reeleição, por parcos 93 votos. Este ano, a volta por cima. Patrícia foi a deputada estadual mais votada nos Inhamuns. Vale lembrar que a campanha dela teve apenas 17 dias, isso porque a TRE não acatou o registro da candidatura do marido Domingos Filho, por ser conselheiro licenciado do TCE. Aliás, Domingos fecha o ano com várias conquistas: além da esposa, reelegeu o filho Domingos Neto para a Câmara Federal e o TSE, ao contrário do TRE-CE, deu parecer favorável à sua candidatura a qualquer cargo eletivo.