Paulo César Norões: PDT debate reforma da previdência

Deputado federal André Figueiredo articulou encontro de pedetistas, nesta terça-feira, na sede do partido, em Brasília, num debate de mais de duas horas para discutir os principais pontos da futura reforma da Previdência. "Precisamos discutir exaustivamente com centrais sindicais e trabalhadores para entender como isso vai afetar a população. O trabalhador brasileiro não pode ser prejudicado", destacou o cearense, líder do PDT na Câmara dos Deputados. Entre os participantes, o presidente nacional do PDT, Carlos Luppi, e o provável candidato à presidente da República em 2022, Ciro Gomes.

Ainda nesta terça-feira, André Figueiredo protocolou, na Câmara dos Deputados, um requerimento de informação e outro de convocação do Ministro da Defesa, General do Exército Fernando Azevedo e Silva, com o objetivo de cobrar esclarecimentos quanto à designação do General-de-Brigada Alcides Valeriano de Faria Júnior para integrar o Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos. O deputado classificou a indicação militar do brasileiro como um desrespeito à soberania nacional.

Recursos bem-vindos

Segue firme e forte a parceria entre o deputado estadual Leonardo Araújo e o prefeito Carlomano Marques, de Pacatuba. Última sexta-feira (15) os dois estiveram juntos na assinatura da ordem de serviço das obras de melhoria da estrada que liga Pavuna ao Alto Fechado.

Extra-parlamento

Mesmo sem mandato no momento, ex-deputado estadual Carlos Matos (PSDB) segue fazendo política. Nesta terça-feira mesmo, articulou amplo debate com a participação de diversos intelectuais, como o ex-governador Lúcio Alcântara e o doutor em Economia Samuel Pessoa, formado pela USP, pesquisador da FVG e colunista da Folha de São Paulo. Discutiram os pontos positivos e negativos na área econômica dos governos passados e uma projeção do que acontecerá do cenários econômico daqui pra frente.

Adiada

Visita do futuro secretário da Saúde, médico Carlos Roberto Martins Rodrigues, o Dr. Cabeto, à Assembleia Legislativa que estava marcada para esta quarta-feira foi cancelada, por conta de mudança na agenda do médico. Uma nova data ainda será marcada.

Corte proibido

Procon de Fortaleza quer proibição do corte de água e energia elétrica em fins de semana, feriados e vésperas de feriados, por conta de atraso de pagamento. Para tanto, enviou à Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia sugestão de projeto de lei estadual para resguardar o direito do consumidor. Segundo Cláudia Santos, diretora do Procon Fortaleza, há entendimento favorável do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de legislação estadual sobre o tema.

Aeroporto de Canoa

É por estratégia de mercado que o governador Camilo Santana quer mudar de Dragão do Mar para Canoa o aeroporto de Aracati. Segue a lógica que definiu o nome de Jericoacoara para o aeroporto que na verdade fica no Município de Cruz.