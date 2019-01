Paulo César Norões: partido Novo vai agitar política do Ceará

O brasileiro sinalizou na eleição presidencial sua opção pela renovação política. O cardápio oferecido ao eleitor pelo Partido Novo agradou aos que estão exigindo um Estado que cumpra seu papel, ofertando serviços de qualidade em todas as áreas. O hospital tem que funcionar, o transporte, a coleta do lixo, a escola de qualidade e o direito de sair de casa, sem ser molestado, assaltado ou morto. O Partido Novo participou da primeira eleição e foi um sucesso nas urnas. Elegeu Romeu Zema, governador de Minas Gerais, oito deputados federais e mais de uma dezena de deputados estaduais, sem participar de alianças com políticos ou partidos, ou seja, não se aliou.

No Ceará, o Partido Novo está iniciando seu trabalho estimulado por riscos novos, com pensamento de gestão e com a tarefa de atrair a sociedade para a discussão de seu futuro sem promessas, mas com efetiva proposta de fazer o Estado funcionar. Um dos líderes do Novo no Ceará é o entusiasta Geraldo Luciano. Executivo respeitado no mercado dos negócios pela visão larga de fazer multiplicar a rentabilidade de empresas e aconselhar novos políticos como Eduardo Girão, o novo senador do Ceará.

Futuro do BNB

O ministro Paulo Guedes tem carta branca para escolher os presidentes dos bancos oficiais. Para o BNB, não esconde que a atual gestão é técnica e os resultados são satisfatórios. A decisão pode vir com a permanência de Romildo Rolim ou a nomeação do cearense Ângelo José Mont'Alverne Duarte, funcionário do Banco Central.

Economia na grade curricular

O governador Camilo Santana sancionou lei que inclui a disciplina de "Empreendedorismo e Protagonismo" na grade curricular do ensino fundamental e médio nas escolas públicas do Ceará. O projeto é de autoria do deputado Carlos Matos (PSDB). Ao sancionar, o governador não colocou em quanto tempo as escolas devem implantar a grade.

Prefeito apoia ações de Camilo

O prefeito Roberto Cláudio tomou uma decisão: vai limpar a cidade, exigir o funcionamento das unidades de saúde e o transporte vai funcionar com carga máxima. Ele acredita que em cinco dias tudo volta à normalidade. "O governador está certo ao tomar medidas para conter a violência".

Dr. Cabeto

Ao anunciar o médico Dr. Cabeto para a Pasta da Saúde no Ceará, o governador Camilo Santana fez uma aposta. O cardiologista está montando uma forte equipe. O ex-secretário da Fazenda, João Marcos Maia, será o principal auxiliar do Dr. Cabeto, assumindo o cargo de Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna da Saúde.

Sucessão na Assembleia

O deputado José Sarto continua sua caminhada conversando com companheiros do PDT e outros partidos. Evandro Leitão faz o mesmo e Tin Gomes aposta no diálogo com os caciques do PDT. O presidente Zezinho Albuquerque é quem coordena a sua sucessão. Na Assembleia Legislativa não abre o bico. Já está definido que não terá votação na bancada, a escolha do candidato será feita pelo critério da união da Casa.

