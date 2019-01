Paulo César Norões: os 100 dias de prazo do PDT ao Governo

O PDT realizou seu encontro nacional no Rio de Janeiro, onde o partido nasceu, fundado por Leonel Brizola. Lá, decidiu pelo indicativo de apoio à candidatura de Rodrigo Maia para a Presidência da Câmara Federal, que também tem o apoio do PSL do presidente Bolsonaro. O PDT pode mudar de lado se o PSB e PC do B toparem uma aliança no Congresso.

No mesmo encontro, o partido decidiu que fará oposição ao governo Bolsonaro. Dará 100 dias de prazo para ver como fica. Depois, Ciro entra em campo cobrando Brasil afora. Na Câmara, André Figueiredo fará esse papel e Cid, no Senado. No Ceará, a bancada do PDT ficará na artilharia.

Prestígio

O deputado federal eleito Roberto Pessoa estará com o secretário da Casa Civil, Onix Lorenzoni. A pauta é o Nordeste. Roberto Pessoa é um dos autores do projeto de criação do Ministério do Nordeste que o governo Bolsonaro quer transformar em secretaria. Tudo começará com a revitalização da bancada nordestina na Câmara e Senado.

Partido Novo

O Partido Novo está sendo estruturado no Ceará e no Nordeste. É a quinta maior legenda do País. Disputou a primeira eleição nacional com sucesso, carregando a bandeira da mudança. Com ideais de social democracia, será um partido de centro-esquerda por defender um Estado forte nas áreas que são papel do Estado: educação, saúde, segurança, infraestrutura e ética no cuidado com a coisa pública. Geraldo Luciano está coordenando a implantação do partido NOVO no Ceará.

Prefeito pela segunda vez

O presidente da Câmara de Fortaleza, Antônio Henrique, assume pela segunda vez, o comando da prefeitura de Fortaleza. O prefeito Roberto Cláudio vai aos Estados Unidos receber, em Washington, o prêmio Mundial de Mobilidade Urbana. É o primeiro prefeito de cidades da América do Sul escolhido pela capacidade que teve de implantar projeto de mobilidade urbana, reordenando o ambiente para carros, ônibus, ciclistas, pedestres e deficientes. A homenagem será dia 17.

O projeto e a palavra

O governador Camilo Santana, ao fechar o secretariado com a forte presença do PDT, mostrou claramente que está inserido no projeto liderado por Ciro e Cid que abraçou. No preenchimento dos demais escalões, segue o critério de prestigiar o PDT por ser a maior legenda, sem deixar de contemplar fortes aliados e, claro, o PT, legenda do governador. Tin Gomes ao ser vencido na escolha para presidir a Assembleia foi claro. "Sarto foi o escolhido pelo projeto, por toda a contribuição que deu ao projeto".

História

Depois da Proclamação da República e criação do Diário Oficial, é a primeira vez que um órgão para publicações oficiais circula no domingo. O secretário da Casa Civil, Élcio Batista, entra para a história tendo assinado o ato autorizando a publicação e o governador pelas publicações. Camilo Santana é o 59º governador do Ceará.

*Roberto Moreira redigiu a coluna.