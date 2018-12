Paulo César Norões: Oposição estadista é a proposta de Cid

O mandato só começa em fevereiro de 2019, mas para Cid Gomes é como se já tivesse começado. O senador eleito do PDT já virou figurinha carimbada no Plenário de Senado, onde conduz as articulações para formar a frente de oposição de Jair Bolsonaro e a sucessão de Eunício Oliveira na presidência da Casa. Cid tem insistido na tese da oposição responsável, aquela que é crítica às ações do governo, mas é capaz de votar a favor quando a pauta é de interesse do País e da população. Uma postura estadista, para marcar posição diante da oposição sistemática prometida pelo PT.

Bota moral

General Theophilo está feliz com a função que lhe foi destinada no futuro governo. Há quem diga que chega a ser melhor do que teria sido se eleger governador. É que na pasta de segurança nacional ele vai poder focar naquilo que é sua especialidade e que foi seu principal mote de campanha. Com a vantagem de poder fazer uma política de combate ao crime de forma articulada com todas as forças de repressão e inteligência não só da União, mas também dos estados e até de países com os quais o Brasil faz fronteira. E isso trabalhando para um governo que tem no combate ao crime e a impunidade como uma das principais bandeiras. Theophilo tem, enfim, a chance de realizar o que pregou na campanha.

Antitabaco

Projeto de lei do deputado Audic Mota, já aprovado pela Assembleia, institui a Campanha Estadual Antitabagismo nas escolas públicas e privadas do Ceará. A campanha terá como prioridades: prestar esclarecimentos sobre as doenças que tradicionalmente atingem os fumantes; divulgar práticas de vida saudável e prevenir crianças e adolescentes, promovendo a realização de palestras e debates. "Prevenir o tabagismo na população adulta é medida necessária como forma de busca permanente por vida saudável. Na população de crianças e adolescentes, é iniciativa que se impõe ao Estado como forma de proteção integral por encontrarem-se em especial fase de desenvolvimento", ressalta Audic Mota.

Abusivo

A cobrança de taxa obrigatória para marcação de assento, em todas as cadeiras de um mesmo voo, que virou moda em algumas companhias aéreas, é um desrespeito ao consumidor e precisa ser proibida. Avaliação é do deputado federal Chico Lopes (PCdoB-CE), membro da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara.

Na Emenda

Entidades que representam funcionários do Judiciário cearense prometem lutar para barrar o projeto de lei que altera o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações, enviado pelo TJ-CE à Assembleia. A ideia é apresentar emendas aos itens que eles consideram prejuízo aos servidores.

Luto

Com a morte de José Macedo, o Ceará perde uma de suas maiores lideranças empresariais. Um homem à frente de seu tempo, que formou com os igualmente saudosos Edson Queiroz e Ivens Dias Branco, o tripé de desenvolvimento econômico que transformou o nosso Estado, no século passado. Macedo também passou pela política, lembra Mauro Benevides, que com ele conviveu no período em que assumiu mandato de senador, como suplente de Virgílio Távora. Antes, havia sido deputado federal. Fará falta. À família, amigos e ao Ceará.