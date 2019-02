Paulo Cesar Norões: O Parlamento como espelho

Sarto Nogueira completou 60 anos na última quarta-feira. A idade, somada aos seis mandatos de deputado estadual (está no sétimo), dá a ele uma boa bagagem para encarar o desafio de comandar a presidência da Assembleia Legislativa. Afinal, conhece bem o Parlamento, boa parte dos colegas e, principalmente, os interesses que movem a política cearense. Sarto é, antes de tudo, um democrata. Como tal, entende que o funcionamento da Assembleia deve espelhar a vontade da sociedade. Portanto, a pluralidade de perfis deve se refletir no funcionamento da Casa. Foi nessa linha, conciliando interesses múltiplos, que ele chegou aos nomes que compõem a mesa diretora. E é assim que pretende definir as composições das diversas comissões temáticas. Haverá, garante, espaço para todas as bancadas, seja de situação ou oposição. Os nomes serão apresentados nos próximos dias.

Conselho consultivo

Representante dos chamados topiqueiros, deputado Nizo Costa (Patri) convocou lideranças do segmento do transporte complementar à Assembleia Legislativa para criar um Conselho Consultivo para seu mandato. O Conselho, formado por representantes de cada região do Ceará, trará diretamente ao deputado as demandas da categoria e as carências específicas de cada localidade.

Momento de fé

O neodeputado Apóstolo Luiz Henrique usou a tribuna da AL para pedir paz naquele plenário. Fez um pronunciamento baseado na Bíblia, o que comoveu os demais parlamentares. Ele disse que foi viciado em droga e em bebida alcoólica, mas que Jesus o tirou deste mar de lama. Entusiasmada com a fala, a deputada Dra. Silvana, que também é evangélica, chegou a chorar.

Cearenses no comando

A bancada pedetista na Câmara Federal, com 28 deputados, é comandada por cearenses. O deputado federal Leônidas Cristino foi confirmado vice-líder do PDT pelo líder André Figueiredo, em mais um mandato.

In memoriam

Vereadora Larissa Gaspar quer homenagear, com Medalha Dom Helder Câmara, o ex-vereador de Fortaleza Durval Ferraz, morto em dezembro do ano passado. Larissa atende, assim, diferentes entidades e movimentos sociais que reconhecem a contribuição dele na defesa e promoção dos direitos humanos, especialmente nos segmentos mais vulneráveis da população.

Deputado federal Roberto Pessoa recebe nesta sexta-feira a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que vem ao Ceará conhecer o Polo de Flores e Frutas da Serra da Ibiapaba. Em almoço na Emape, em Tianguá, Pessoa vai debater com a ministra questões referentes à agricultura, uma das áreas prioritárias de seu mandato

Pesquisa nacional da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) deu nota máxima ao Serviço de Atendimento do Consumidor do Banco do Nordeste. O relatório também apresentou um desempenho do BNB superior à média nacional