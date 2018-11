Paulo César Norões: o momento é de acomodar

Camilo Santana terá 24 partidos para abrir espaço no Governo. Até agora tem administrado bem todas essas legendas na gestão. O MDB tem bancada e o Governo precisa. Tem ainda o senador Eunício, que Camilo quer prestigiar. O governador também tem interesse em ampliar o número de deputados do Cariri, sua base. Ao convidar um deputado do MDB para seu secretariado, coloca o filho do ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Raimundão, na Assembleia. O Cariri, assim, passaria a ter cinco deputados. As conversas têm sido intensas. Camilo mal desfez as malas após o giro pela Europa e já retomou os contatos. Já era noite de sábado e as luzes do Abolição permaneciam acesas. Novembro está terminando, daqui a pouco o ano vira e já será um novo mandato.

Barragem

Camilo Santana e Eunício Oliveira desembarcam, nesta segunda (19), em Crateús. O ministro da Integração Nacional, Antônio de Pádua de Deus Andrade, também estará presente. O ato será para assinatura de ordem de serviço de R$ 39 milhões para o açude Fronteiras. A barragem vai integrar água do rio Poty, um dos maiores do Ceará, que deságua no Piauí.

Bloco de oposição

Cid Gomes reúne amanhã o bloco de oposição que será comandado por ele, respaldando o irmão Ciro Gomes, já anunciado pré-candidato a presidente, em 2022. São cinco partidos: PDT, Rede, PRP, PPS e PSB. O objetivo é fiscalizar o governo Bolsonaro e fazer oposição ao projeto da Direita Brasil e do PSL. O bloco terá 14 senadores. Enquanto Cid Gomes fará ataque no Senado com o bloco da oposição, Ciro viajará pelo Brasil mostrando um novo projeto político e apontando erros do presidente eleito.

Na serra

A boa política manda agradecer. Salmito Filho obteve mais de 15 mil votos na Serra da Ibiapaba e em seu entorno. Poucos políticos tiveram resultado tão positivo. O presidente da Câmara de Fortaleza e deputado estadual eleito aproveitou o fim de semana para visitar Tianguá, onde estão seus maiores colégios eleitorais na região. E agradecer apoiadores de outros municípios.