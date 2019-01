Paulo César Norões: O jeito Camilo de ser em rede nacional

Entrevista de Camilo Santana à GloboNews, na noite da última quarta-feira, revelou para o Brasil o que nós, cearenses, já conhecemos. Um petista com ideias próprias, colocadas de forma transparente, mesmo que se contraponham às defendidas pela cúpula nacional do partido.

Para além das questões envolvendo os ataques que o crime organizado vem promovendo no Ceará, o governador foi várias vezes confrontado com questões políticas. E surpreendeu os entrevistadores com posições serenas, notadamente no que se refere ao Governo Jair Bolsonaro.

Ao contrário da oposição sistemática prometida pela cúpula do PT - e manifestada reiteradamente nas atitudes da presidente do partido, Gleisi Hoffman -, Camilo disse que apoiará qualquer atitude que entenda ser benéfica para o País.

O governador revelou que teve uma longa conversa por telefone com Bolsonaro, onde expôs a situação no Ceará e os motivos que o levaram a pedir ajuda ao Governo Federal. Esse estilo certamente ajudou a despolitizar a discussão sobre a crise no Ceará, calando políticos que chegaram a sugerir que, na verdade, era uma estratégia política para atingir o Governo Federal.

Boa ideia

Leitor Paulo Marcelo Farias Moreira, que é professor da Uece, sugere à Prefeitura de Fortaleza seguir o exemplo do Governo do Estado, que, através da Assembleia Legislativa, aprovou Lei que concede gratificação a quem oferecer denúncias que levem à prevenção de crimes e à prisão dos envolvidos.

A ideia é a Prefeitura gratificar a quem, com a garantia do sigilo, denunciar criminosos ambientais - aqueles que teimam em jogar lixo nas ruas e calçadas. De posse de fotos e vídeos, a Prefeitura pode identificar e punir o infrator. "Poderiam ser adotadas penas alternativas fazendo-o conhecer os locais adequados de coleta de lixo, os ecopontos", propõe. Está feita a sugestão.

Do pescoço pra baixo é canela

Senador eleito Eduardo Girão (PROS) comprou briga feia ao peitar o veterano Renan Calheiros (MDB-AL). O senador alagoano, que tem histórico de brigão - quem não lembra dele, aos berros, chamando Tasso Jereissati de 'Coronel do Asfalto', no Plenário do Senado? -, usou o Twitter para elencar uma série de acusações contra o colega.

Girão usou a mesma rede social para refutar as acusações e prometeu acionar o alagoano na Justiça. Ele, que se elegeu empunhando a bandeira da paz e do amor, já deu pra sentir o clima de guerra que o aguarda no mandato.

Jornalista e administrador, Eduardo Fonte recebeu voto de congratulação da deputada Dra. Silvana, aprovado pelo Plenário da Assembleia Legislativa, pela publicação do artigo "O Aceno Dos Natais Passados", neste Diário do Nordeste, em dezembro último.

Além de ter sido preterido na escolha dos melhores cargos no secretariado estadual - mesmo sendo o partido do governador - o PT corre o risco também de ficar sem cargos relevantes na nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Assim como no Governo, as melhores posições ficarão com o PDT.