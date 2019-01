Paulo Cesar Norões: Montagem no tamanho certo

Governo é governo. O poder após a posse está na caneta, no Diário Oficial. Argumentos não explicam, até porque "o lençol é curto". Muita gente. Os cargos diminuindo. É o novo momento, sociedade de olho, agentes de órgãos de fiscalização também. Bolsonaro vai tocar seu governo reunindo, todos os dias, o seu reduzido ministério, caso seja seu desejo. Não precisará contratar um bufê ou um aparato de ajudantes para receber 40 ministros. Ele terá 22 ministros, a qualidade dos executivos irá definir qual a velocidade e qualidade do seu mandato.

O segundo mandato

O governador Camilo Santana deu mostras de toda sua habilidade política ao tomar posse no seu segundo mandato. Estavam na Assembleia Legislativa Ciro e Cid Gomes, que apostaram em Camilo. O ambiente era de energias renovadas, de confraternização e comemoração pelos resultados positivos. O grupo segue firme e forte. Camilo terá apenas quatro opositores na Assembleia Legislativa. Ao aceitar convite para ocupar duas secretarias, o PSDB se engajou ao governo Camilo, que tem como patrocinadores maiores o PT de Lula e o PDT de Ciro, Cid e Roberto Cláudio e Zezinho Albuquerque. A oposição ficará restrita ao PROS e PSL, com quatro deputados. Eles contavam com o PSDB. Não será possível.

Sucessão

Camilo, Ciro e Cid sabem quem vai cuidar da Assembleia Legislativa do Ceará a partir do primeiro dia de fevereiro. Talvez o escolhido já tenha sido comunicado. Uma coisa é certa, a crise da última eleição não se repetirá. O nome do novo presidente da Assembleia será revelado em breve. Nos bastidores, os deputados Salmito, Sarto, Sérgio Aguiar e Tim Gomes estão com os nomes lançados. Depois da surpreendente saída de Zezinho Albuquerque do processo, apostas não cabem. O jogo tem cartas marcadas.

Boicote

O deputado Danilo Forte, que será o coordenador político do Nordeste no Congresso Nacional, não terá missão fácil. O papel dele é unir forças. O boicote dos governadores à posse de Bolsonaro foi "birra de criança que alimenta a divisão em um País federativo", explicou Forte, que deixa o mandato de deputado federal no próximo dia 31.

Virada

No Réveillon de Fortaleza, Ciro, Cid e Roberto Cláudio estavam no palco da virada. Foram citados pela cantora Alcione: "Ciro, presidente do Brasil", dizia repetidas vezes a cantora que fez show antes da virada. O cantor Xandy também anunciou a presença de Ciro, Cid e RC. A população aplaudiu.

Asas do Élcio

Novo chefe da Casa Civil, Élcio Batista terá sob as suas asas a Casa Militar, Comunicação, a área institucional, gabinete do governador e os projetos especiais como Ceará Pacífico. Para facilitar, a reforma administrativa possibilitou a criação de assessoria especial e foram escolhidos nomes competentes como Chagas Vieira, Nelson Martins e coronel Andrade (Casa Militar).

Cid Gomes

O senador Cid Gomes está com discurso pronto para desembarcar em Brasília. "O Ceará não votou em Bolsonaro e não aceitaremos discriminação por causa da vontade do eleitor. Seremos 22 deputados e três senadores contra a discriminação", declarou.

*Roberto Moreira redigiu esta coluna