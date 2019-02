Paulo Cesar Norões: Jovens querem ouvir políticos experientes

O grupo "Debate Político" é uma das boas consequências do engajamento crescente da sociedade - sobretudo dos mais jovens - na vida política do País. O grupo é suprapartidário, composto por jovens de diversos segmentos e partidos, independentemente do perfil ideológico, e tem por objetivo discutir caminhos e oportunidades para o desenvolvimento do nosso Estado. Na próxima sexta-feira (15), no restaurante L'Ô, na Praia de Iracema, eles inauguram um ciclo de debates com personalidades que fizeram e fazem história na política local e nacional.

E quem abre a programação é um cearense com larga experiência na política e participação incisiva em momentos marcantes no processo de redemocratização do País. Mauro Benevides é advogado por formação e político por vocação. Já foi vereador, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, deputado federal, senador da República e presidente do Senado e do Congresso Nacional. Os jovens certamente têm muito o que aprender com um político dessa envergadura.

Promessa de campanha

Senador Eduardo Girão (PODE) protocolou no Senado requerimento para o desarquivamento da PEC nº 29/2015, de autoria do ex-senador Magno Malta, que acrescenta no artigo 5º da Constituição Federal a "explicitação inequívoca 'da inviolabilidade do direito à vida, desde a concepção'". Em português simples, proíbe a interrupção deliberada da gravidez.

Recado ao ministro

O deputado Célio Studart (PV-CE) se diz aberto ao diálogo, mas mandou recado claro ao ministro da Economia, direto da tribuna da Câmara: "Se vier um projeto de reforma da Previdência que tire o direito do agricultor pobre do Ceará, ou que coloque o idoso com benefício menor que um salário mínimo, ou que prejudique o trabalhador e o faça trabalhar até morrer, pode mandar devolver para o Paulo Guedes, porque esta Casa não irá votar isso", alertou.

Rodízio

Presidente José Sarto reuniu mesa diretora para acertar critérios de funcionamento da Assembleia. Ficou estabelecido um rodízio diário entre os integrantes da Mesa para a condução das sessões.

Os "topiqueiros, como são conhecidos os motoristas de vans que fazem o transporte alternativo de passageiros em Fortaleza e vários municípios do interior, agora têm um deputado para chamarem de seu. Eleito com 24.759 votos, distribuídos por 168 municípios do Ceará, o cariuense Nizo Costa é o representante da categoria.

Incêndio no CT do Flamengo, que matou 10 adolescentes das categorias de base do clube carioca, é mais uma tragédia para a qual o simples cumprimento da lei seria suficiente para evitar. Mas o Flamengo, assim como a Vale, não levou a sério a prevenção. E o poder público tampouco cumpriu seu dever de fiscalizar...