Paulo César Norões: Incêndios e explosões

As facções decidiram impor ao Governo do Ceará chamas e explosões, nada de tiros. Mais grave ainda, os criminosos saem de dentro de favelas, cumprem as missões e retornam ao convívio dentro das suas comunidades. Para eles, uma rotina, para o Estado uma surpresa diferente a cada dia. Os chefes de facções, homens experientes no mundo do crime, sabem que a atuação planejada com incêndios e explosões de pontes, túneis, viadutos e trens marca com o carimbo de "terrorismo" o mapa do Brasil. Talvez, pela primeira vez, as forças de Segurança estão diante de um plano a ser vencido não usando somente a força, mas a inteligência, o verdadeiro quadro de terrorismo. O governador Camilo Santana, de forma acertada, está colocando mais homens nas ruas, sua decisão de chamar ou convocar militares da reserva remunerada significa que o Governo sabe que o confronto será observando, vigiando, de olho na rotina dos militantes das facções.

Assembleia na luta

O presidente da Assembleia Legislativa, Zezinho Albuquerque, recebeu pacote de medidas do Governo do Estado para analisar e votar a partir deste sábado. "Vamos nos dedicar 24 horas para analisar, e votar todas as mensagens", comentou após publicar todos os projetos no Diário Oficial.

Sarto foi a escolha

Zezinho Albuquerque costurou sua sucessão com habilidade. Sarto vai presidir o Legislativo com a bagagem de 28 anos de experiência no Parlamento onde integrou e presidiu comissões, foi líder de bancada e do governo e esteve na mesa diretora 4 vezes, inclusive como vice-presidente. Sarto é de uma geração de médicos. Médicos na política que nunca perderam uma eleição. Os outros são Carlomano, atual prefeito de Pacatuba, e Acilon Gonçalves, que está cumprindo com competência o terceiro mandato de prefeito do melhor município do Ceará para se viver, o Eusébio.

Queda de braço

O deputado federal eleito Mauro Filho é o secretário de Planejamento. Com sua experiência, pretende levar um pedaço da Secretaria da Fazenda para sua pasta. Mauro quer ser ordenador de despesa. A decisão será do governo Camilo Santana. A secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba, disse que tem admiração por Mauro Filho. "É um professor, conhece muito nossa área".

Pelo Facebook

O governador Camilo Santana decidiu operar através da sua ferramenta preferida na internet, o Facebook. Todos os dias, o governador ou envia texto ou grava vídeos e publica. Nos últimos dias, por causa da guerra contra as facções, Camilo Santana está fazendo pronunciamentos através do Facebook.

O Secretário Nacional de Segurança Pública, general Theophilo, vai desembarcar no Ceará para avaliar os ataques. A expectativa é o encontro com o governador Camilo Santana. Theophilo fez duras críticas ao governador sobre segurança na campanha eleitoral.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, será recebido pelo governador Camilo Santana e a bancada federal cearense na segunda-feira. Maia quer os votos dos deputados federais cearenses para sua reeleição. Sete candidatos disputam a presidência da Câmara Federal.

* Roberto Moreira redigiu a coluna