Paulo César Norões: Imbróglio tem solução

No disse me disse em torno do empréstimo de R$ 150 milhões que a Prefeitura de Fortaleza acertou com o Banco Mundial e só depende da aprovação do Congresso para ser concretizado estão expostas as sequelas da última eleição. É fato que Eunício Oliveira não engoliu o quarto lugar em Fortaleza, fundamental na sua não reeleição. Baixa votação que ele credita a uma suposta "traição" do prefeito Roberto Cláudio, que, na visão dele, não teria se empenhado o suficiente em seu favor. Não surpreende, portanto, a suspeita de partidários do prefeito de que haja o 'dedo' do senador no travamento do empréstimo, em Brasília. Algo que Eunício tem como desmentir na prática, usando seu prestígio para destravar o processo. Ganha Fortaleza, ganha a população e ganha o próprio senador, que consolidará a imagem de um político que põe o Estado acima das querelas políticas.

Quero agradecer

Ressalte-se nesse imbróglio a postura serena de Roberto Cláudio. O prefeito evitou acusar Eunício de revanchismo. "Não quero crer que ele esteja trabalhando contra o povo", afirmou. Roberto foi além, disse que será o primeiro a reconhecer publicamente o empenho do senador, caso o empréstimo seja aprovado no Congresso. Como, aliás, aconteceu em todas as vezes que Eunício o ajudou.

Na assembleia

Em meio ao debate sobre a saída dos cubanos do Programa Mais Médicos, deputado Heitor Férrer defendeu que a solução para garantir assistência médica em todos os municípios brasileiros é a realização de concurso público que dê estabilidade e garantia de salário pago em dia aos profissionais. Férrer, que também é médico e se posiciona a favor do Revalida, criticou a execução do "Mais Médicos" sem obedecer à legislação brasileira e o acordo com o governo de Cuba. "Cheira à escravidão, e o Brasil não pode patrocinar isso. O médico não poder trazer sua família ou não poder se casar com brasileiro é uma ditadura", lamentou.

Pelo interior

Depois de visitar todas as regiões do Estado durante a campanha eleitoral, o atual vice-prefeito de Iguatu e deputado estadual eleito, Marcos Sobreira (PDT), segue na estrada, mas agora para agradecer a expressiva votação. Marcos teve 67.012 votos em 183 dos 184 municípios cearenses. As andanças pelo Interior, que ele chama de "Caminho da Gratidão", devem se estender até pelo menos o final do ano, já que o deputado eleito pretende agradecer pessoalmente a confiança e o voto da maioria de seus eleitores.