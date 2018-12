Paulo Cesar Norões: hora de investir no social

Depois de seis anos mais voltado para obras grandes e médias, especialmente na área de mobilidade urbana, prefeito Roberto Claudio quer deixar uma marca social profunda de sua gestão, que termina em dezembro de 2020. Daí a decisão de abraçar ideias que já vêm produzindo efeitos positivos em outras cidades, como Recife, e que, adaptadas à realidade de Fortaleza, vão impactar fortemente na vida das pessoas mais simples. Uma das ideias estimula a cidadania, promove o elo entre pessoas dispostas a fazer o bem, mas que não têm a menor ideia por onde começar, com organizações e pessoas que tocam excelentes iniciativas sociais, mas sofrem com a falta de apoio. A outra ideia da Prefeitura, de organizar o empreendedorismo nos bairros mais carentes, vai estimular a circulação de dinheiro na própria comunidade, ou seja, cada morador, cada comerciante, é um agente impulsionador da economia local. Isso cria um círculo virtuoso. Eu compro na loja vizinha à minha casa, o lojista emprega o outro vizinho, e por aí vai. Geração de emprego e renda, todos ganham.

HOMENAGEM

Educador físico cearense Antônio Ricardo Catunda de Oliveira, membro do Conselho Federal de Educação Física (Confef), esteve ontem na Câmara dos Deputados para receber a Honraria Manoel José Gomes Tubino na Atividade Física. A indicação foi do deputado federal André Figueiredo, líder do PDT na Câmara, que foi o primeiro secretário de Esporte e Juventude do Ceará, ainda no governo Lúcio Alcântara.

NÃO DÁ PRA SER FELIZ

O cearense não tem motivos para comemorar o Natal deste ano. A afirmativa é do deputado estadual Heitor Férrer (SD), baseado nos dados da Síntese de Indicadores Sociais (SIS) divulgados na última semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que mostram que o Ceará tem quatro milhões de pessoas (44,7% da população) vivendo com menos de R$ 406,00 por mês, enquanto 1,25 milhão de cearenses estão em condições de extrema pobreza - o maior índice de pessoas vivendo em extrema pobreza do País, com uma renda mensal de até R$ 238,00.

RESÍDUOS SÓLIDOS

Secretaria do Meio Ambiente apresenta,nesta quarta-feira à tarde, na Assembleia Legislativa, 103 Planos de Coletas Seletivas Múltiplas, 81 de Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (lixões), e 11 Planos Regionais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Planos que vão orientar o cumprimento da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Ceará, frutos de parceria da Sema com a Associação dos Gestores Ambientais (Agace) e Associações dos Municípios (Aprece).

BOM SENSO

Havia um temor no setor turístico quanto ao futuro da Secretaria de Turismo, por vezes especulada como uma das que poderiam ser extintas na reforma do secretariado de Camilo Santana. Não foi. E nem seria sensato acabar uma secretaria que cuida hoje do principal ativo do Estado. O governo encontrou outras formas de enxugar a máquina, com o fim de 970 cargos comissionados e a diminuição em 25% do número de secretarias. Pelo desenho apresentado, não haverá prejuízo para a execução das demandas. E há, de fato, necessidade de economia.