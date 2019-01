Paulo César Norões: guerra política sem fim

Enquanto apoiadores do novo governo inundam as redes sociais protestando contra o que chamam de 'perseguição da imprensa', a repercussão das acusações contra o deputado estadual (RJ) e senador eleito Flávio Bolsonaro, por parte do Ministério Público do Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro foi direto: "Se por acaso ele errou e for provado, lamento como pai, mas ele terá que pagar por esses atos que não podemos aceitar". A fala é boa, mas essa história ainda vai render muita discussão. Sequelas de uma campanha polarizada que, como já era previsto, não terminou com a eleição. Aliás, a bem da verdade o Brasil está em pé de guerra política desde a eleição de 2014.

Voto aberto

Senador eleito Luís Eduardo Girão (PROS) segue defendendo o voto aberto na eleição da Mesa Diretora do Senado. Ele tem acompanhado pedido de liminar protocolado junto ao STF, para que investigados e réus sejam impedidos de participar do pleito. "Até a última hora, nós vamos lutar junto aos colegas para que esse voto seja declarado", disse nas redes sociais.

Sancionada

Recebeu sanção do governador Camilo Santana a Lei nº 16.840, que penaliza concessionárias de serviços públicos em caso de cobranças irregulares nas relações de consumo. Os fornecedores ficam obrigados a efetuar o imediato ajuste de cobranças já nas próximas faturas. Na desobediência, terão que ressarcir o consumidor em dobro na primeira fatura cobrada após o ajuste. A Lei é de autoria do deputado reeleito Audic Mota (PSB).

Aumento

Diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Sandoval Feitosa estará em Fortaleza na próxima semana. Vem prestigiar a posse do conselheiro Fernando Alfredo Franco, dia 30, na presidência da Agência Reguladora do Ceará (Arce). Boa oportunidade para a Aneel explicar melhor os cálculos do já anunciado reajuste de 11,3% na conta de energia dos cearenses.

Futuro melhor

Instituto Myra Eliane segue avançando nas parcerias com as prefeituras para a implantação do projeto Valores Humanos. A proposta de capacitar os profissionais da educação infantil com conteúdo complementar com base nos valores Amor, Paz, Verdade, Retidão e Não Violência já foi implantando em Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Horizonte, Maracanaú, Pindoretama, Redenção e São Gonçalo do Amarante, e está em implantação em Juazeiro do Norte.

Reconhecimento

Secretário de Turismo Arialdo Pinho recebeu, na Feira Internacional de Turismo (Fitur), em Madri, o Prêmio Sílvia Zorzanello. Reconhecimento pelo desenvolvimento e projeção internacional que o Estado do Ceará alcançou no turismo.

Coisas do Brasil

Veja como é a política. Kim Kataguiri, deputado federal eleito pelo DEM de São Paulo e que apoia o governo Jair Bolsonaro, não votará em Rodrigo Maia, o candidato de seu partido à presidência da Câmara - que, aliás, tem o apoio do PSL de Bolsonaro. Kataguiri prefere Marcel Van Hattem, do Novo.