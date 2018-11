Paulo César Norões: governo quer mais parcerias

Uma das principais preocupações do governador Camilo Santana, hoje, é tirar o máximo de proveito do ecossistema (palavra da moda) criado através dos hubs tecnológico, aéreo e portuário. Nesse sentido, a aposta do governador é ampliar a parceria com a iniciativa privada e investir muito em inovação e tecnologia. No giro que faz pela Europa, Camilo tem conversado bastante com o empresário Beto Studart, presidente da Fiec, e com o médico Carlos Roberto Martins Rodrigues, o Dr. Cabeto, coordenador do Grupo de Implantação do Distrito de Inovação em Saúde, em Porangabuçu, Fortaleza. A meta do governo é transformar o Ceará num centro de tecnologia e inovação. E, para isso, é preciso investir pesado em educação e projetos inovadores. Nesse sentido, a agenda do governador e sua comitiva nessa viagem pela Europa foi direcionada para a obtenção de parcerias com esse viés. Assim Camilo imagina construir o futuro.

CATALUNHA

Ontem, em Barcelona, Camilo Santana firmou mais uma parceria que atrai investimentos estrangeiros no Ceará. O governador e a Câmara de Comércio Brasil/Catalunha assinaram um memorando de entendimento para a promoção comercial e investimentos bilaterais entre o Ceará e a Catalunha. Participaram do encontro para selar o acordo o presidente da Câmara, Javier Mirallas, o presidente da Rede de Parques Científicos e Tecnológicos da Catalunha, Josep Piqué, e o presidente da Leilat, Jordi William. Nada mal. A Catalunha é um dos maiores centros de conhecimento e inovação do mundo.

Sem preconceito

Ainda sobre o corte de cargos de indicação político-partidária nos bancos federais, anunciado anteontem pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, cumpre observar que, no caso do Banco do Nordeste, o atual presidente Romildo Rolim, bem como a maior parte de seus diretores, embora indicados pelo senador Eunício Oliveira, são funcionários do banco. Ou seja, têm o perfil técnico exigido pelo futuro governo. Isto posto, não será surpresa se forem mantidos, até pelos bons resultados que vêm apresentando. Além disso, o presidente parece não ter preconceito em indicar auxiliares que participaram de governos anteriores. O caso mais emblemático é o do futuro presidente do BNDES, Joaquim Levy, que foi ministro da Fazenda de Dilma Rousseff.

Dentro do perfil

Jair Bolsonaro anunciou ontem o oitavo ministro. Diplomata Ernesto Araujo ocupará a Pasta das Relações Exteriores. Agora, além de um diplomata o primeiro escalão do futuro governo tem dois generais do Exército, um juiz, um astronauta, uma engenheira agrônoma, um economista e um deputado federal. Ou seja, pelo menos até aqui o presidente tem cumprido a promessa de montar um Ministério de perfil técnico. Vamos ver agora as próximas indicações. Ainda devem ser anunciados cerca de dez ministros.

Menos Médicos

Tava na cara que estava com os dias contados a participação dos cubanos no programa Mais Médicos. Governo de Cuba não gostou da acusação do presidente Bolsonaro, de que os profissionais cubanos eram explorados, pois só ficavam com uma parte do dinheiro que o governo brasileiro repassava pelos seus serviços, e suspendeu a parceria. Brasil agora terá que se virar para manter o atendimento nos municípios beneficiados. Dos 18.240 médicos do programa, quase a metade é cubana.

Aprovados

Assembleia Legislativa aprovou, ontem, dois importantes projetos. Um deles, da deputada Aderlânia Noronha (SD), sobre a contratação de vigilância armada para atuar 24 horas por dia nas agências bancárias públicas e privadas do Ceará, inclusive em fins de semana e feriados. Foi aprovado ainda projeto de indicação do deputado Renato Roseno (PSOL), que prevê o fornecimento de fraldas descartáveis para portadores de lesão medular. O projeto segue agora para sanção de Camilo Santana. Como é de indicação, cabe ao governador decidir se põe em prática ou não.