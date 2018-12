Paulo Cesar Norões: Governo de olho nos bancos

Segundo o economista Eduardo Moreira, consultor e ex-sócio de banco, os cinco maiores bancos do Brasil cobraram só de tarifas R$ 130 bilhões - 5% da receita total de impostos e tributos do País.

Os R$ 130 bilhões representam todo orçamento do Ministério da Saúde por ano ou o orçamento do Ministério da Educação. Os bancos também ficam com R$ 250 bilhões do dinheiro arrecadado pela União. São juros. O governo Bolsonaro vai discutir com o Congresso o fim dessa regalia.

O salto de Salmito

A última sessão do ano da Câmara de Fortaleza foi a mais longa da história. Foi dia de balanço das atividades do ano e despedida do vereador Salmito Filho - quatro vezes vereador e que presidiu a Casa três vezes. Salmito vai assumir mandato de deputado estadual. Durante seis horas, foi elogiado pelos colegas. Saudações de boa sorte e um clima de candidatura majoritária no futuro. 25 vereadores disseram apoiar Salmito numa provável candidatura a prefeito de Fortaleza.

Presidência do Senado

O senador Tasso Jereissati(PSDB) comunicou aos tucanos cearenses que é candidato a presidente do Senado. Jereissati avisou que mantém diálogo permanente com os atuais e novos senadores que assumirão em primeiro de fevereiro, data da posse e eleição do comando do Congresso Nacional. Durante encontro, ele informou que a partir de 20 de janeiro passará a fazer campanha dentro do Congresso onde conversará com todos pessoalmente. Jereissati disse ainda que terá os votos de Cid Gomes e Luiz Eduardo Girão.

Senador Pompeu

A Escola de Ensino Fundamental Manoel Rufino da Silva, localizada no Distrito de Lagoa Nova, em Senador Pompeu, alfabetizou todos os alunos na idade certa, segundo relatório do Ideb por Escola. Das 40 melhores escolas do Brasil, a Escola ficou em 23º lugar. Subiu da média 6.6 em 2015 para 9.6 em 2018, na gestão do prefeito Maurício Pinheiro. Os dados estão na página do Ideb. O prefeito foi ao Abolição reconhecer o apoio do governo Camilo e agradeceu ainda ao prefeito Roberto Cláudio de quem recebe orientação para ministrar o projeto da secretaria de Educação de Senador Pompeu.

Administração penitenciária

O governador Camilo Santana mostrou na sua primeira escolha que aspecto técnico vai prevalecer no seu governo. Aliás, Camilo tem usado esse critério. Até mesmo os políticos convocados têm perfil técnico. Artur Bruno, Maia Júnior, Mauro Filho são exemplos. A escolha de Luiz Mauro Albuquerque fortalece a tese da integração e da inteligência na atuação do sistema prisional. Foi uma boa aposta.

Conselho da República

Antes do encerramento da sessão dos trabalhos no Congresso, o Senado aprovou as indicações de Cid Marconi, Tibério de Melo Cavalcante e Marcelo de Almeida Ferrer para compor o Conselho da República, nas vagas destinadas ao Senado Federal, conforme dispõe o art. 89 da Constituição.

*A coluna foi redigida por Roberto Moreira