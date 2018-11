Paulo César Norões: Eunício avisa que não vai pautar 'jabuti'

Deputado Danilo Forte saiu em defesa das mudanças na Lei das Agências Reguladoras, aprovadas na Câmara Federal. Danilo afirma que as mudanças têm como objetivo dar maior transparência na gestão das agências e maior eficiência na utilização de seus recursos. O deputado tucano minimizou a flexibilização do dispositivo que impede a indicação de políticos para integrar as agências. "Tenha o indicado integrado ou não partido político, a sua capacidade técnica será a sua principal credencial, não podendo condenar alguém por inaptidão apenas por mera prevenção", disse Danilo, um dia após o senador - também tucano - Tasso Jereissati ter criticado o fato do texto aprovado na Câmara liberar também a indicação de parentes de autoridades para o Conselho de Administração e a diretoria de empresas estatais. Dispositivo que o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB), chamou de 'jabuti'. Eunício avisou: "Não pautarei a matéria (no Senado) com a inclusão desse destaque. O que colocarei para votação é uma emenda supressiva para impedir que esse 'jabuti' seja aprovado junto com o texto original".

Contraponto

Deputados estaduais Fernando Santana (PT) e Nelinho de Freitas (PSDB) e o deputado federal Pedro Bezerra (PTB), eleitos em outubro último, tiveram encontro com comerciantes de Juazeiro do Norte. O "Político Empreendedor", evento organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas daquele Município, serviu para os membros da CDL conhecerem os planos dos jovens parlamentares da região para o desenvolvimento não só de Juazeiro, mas de todo o Cariri.

Oportunidade

Cearense Manoel Linhares, presidente nacional da Abih, presenciou o anúncio do deputado Marcelo Álvaro Antonio Linhares (PSL-MG) como ministro do Turismo. E não perdeu a oportunidade de repassar ao presidente eleito Jair Bolsonaro as principais reivindicações do setor: reformulação da Lei Geral do Turismo e regulamentação a nível federal e municipal das plataformas de hospedagens em residências.

Crateús em alta

Futuro ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas tem raízes cearenses. Mais precisamente de Crateús, terra de seus pais e também do sogro do presidente Bolsonaro.

Pílulas

A Câmara Municipal de Fortaleza se reúne hoje à noite em sessão solene para a cerimônia de entrega da Medalha do Mérito Jurídico Municipal José de Albuquerque Rocha ao advogado Tiago Asfor Rocha Lima. O vereador tucano Pedro Matos foi quem indicou o nome do homenageado.

Rio de janeiro faz história novamente ao ter seu governador preso, em pleno exercício do cargo. Luiz Fernando Pezão é acusado de liderar o esquema de desvios que antes levou à prisão seu antecessor, Sérgio Cabral (MDB). Todos os quatro últimos governadores do Rio, eleitos desde 1998, foram presos. Que sina!