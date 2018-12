Paulo Cesar Norões: economista cearense na equipe de Guedes

Tem mais cearense trabalhando na transição do novo Governo Federal. O professor e economista Igor Lucena está participando semanalmente em reuniões junto a membros da equipe de transição. Os temas debatidos são desenvolvimento econômico do Nordeste, investimentos internacionais e geoeconomia na perspectiva do liberalismo. Na última semana esteve reunido com o futuro ministro da economia Paulo Guedes.

Igor Lucena é filho do ex-vice-prefeito de Fortaleza, Gaudêncio Lucena. Mas, o que o levou à equipe de Bolsonaro foi seu rico currículo. Ele é economista e mestre em economia de empresas pelo CAEN/UFC, pós-graduado em finanças (Saint Paul/SP) e doutor em relações internacionais aplicadas a geoeconomia pela Universidade de Lisboa. Atualmente é professor de ciências econômicas da Unifanor Wyden e membro associado da Chatham House - The Royal Institute of International Affairs (Londres) e do Institut Français des Relations Internationales (Paris). Um currículo desse, de fato, dispensa apadrinhamento político.

Novo secretariado

Governador Camilo Santana já tem desenhado o esboço da nova equipe para o segundo mandato. Os nomes, no entanto, estão guardados a sete chaves. Compreensível. Com a reforma, há diminuição de secretarias, mas os compromissos políticos são até maiores, após a última eleição. Sabe-se, por dedução lógica e indícios dos bastidores que nomes como Élcio Batista, Arialdo Pinho, Artur Bruno e Nelson Martins vão continuar, embora não necessariamente nas funções atuais.

Disputa

Na recomposição do secretariado para o segundo mandato de Camilo Santana, reduzido em função da reforma administrativa que enxugou o número de pastas, o MDB tenta emplacar a Secretaria de Cidades. Vai ter que disputar com o PP, do deputado federal eleito Antonio José Albuquerque, que quer manter a secretaria para o partido e, segundo consta, tem o apoio do PDT.

Fusões a vista

O deputado Julinho (PPS) se reuniu semana passada com o presidente estadual do Partido Popular Socialista no Ceará, Alexandre Pereira, e os deputados Tomaz Holanda e Anderson Palácio. Na pauta, a fusão do PPS com a Rede Sustentabilidade, de Marina Silva, além do apoio na Assembleia Legislativa e a participação do partido no governo Camilo Santana.

Homenagem

Presidente da Câmara de Fortaleza, Salmito Neto, que se prepara para assumir mandato de deputado estadual, em 2019, vai se despedir do Legislativo municipal recebendo homenagem dos colegas vereadores. Salmito recebe, hoje à noite, a Medalha Boticário Ferreira, principal honraria do Município. A iniciativa foi do vereador Michel Lins.

Prefeito Roberto Cláudio esticou estadia em São Paulo, para onde foi a trabalho, e ficou o fim de semana com o pai, também Roberto Cláudio, que está em tratamento de saúde.

Ricardo Cavalcante, lançado pelo presidente Beto Studart candidato à sua sucessão na Fiec, pode ter concorrência. Alexandre Pereira, atual vice-presidente, está ouvindo aliados e poderá encabeçar chapa de oposição.

Flávio Barreto foi reeleito presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos do Ceará, gestão 2019-2021.

Sobe

Marcel Van Hatten, 33 anos, deputado mais votado no Rio Grande do Sul, este ano, será o líder da bancada do Novo, na Câmara Federal. O jovem, que esteve em Fortaleza, está contratando boa parte de sua assessoria parlamentar através de chamada pública. Isso, aliás, é uma prática comum no partido.

Desce

Presidentes de Cuba e Venezuela não serão convidados para a posse de Jair Bolsonaro. Até aí tudo bem, o futuro presidente não quer regimes ditatoriais por perto. O problema é que o gesto é direcionado apenas a esses dois países. Outros ditadores não receberão o mesmo tratamento. Dois pesos e duas medidas.