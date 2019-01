Paulo César Norões: é preciso conhecer a casa

O presidente Zezinho Albuquerque (PDT) e o primeiro-secretário Audic Mota (PSB), recebem nesta terça-feira (22), na Assembleia Legislativa, os deputados eleitos para a próxima legislatura, que se inicia em 1º de fevereiro próximo. Deputados e assessores receberão um guia parlamentar, Manual do Gabinete e uma coletânea impressa e em CD com atos normativos, deliberativos e resoluções necessárias ao desenvolvimento do trabalho parlamentar. A Assembleia vai realizar, ainda, curso preparatório para os novos deputados, nos dias 23 e 24 de janeiro. Certíssimo. Quem conhece o Poder Legislativo sabe que, sem o conhecimento pleno do funcionamento da Casa, o parlamentar não emplaca nem voto de congratulação. Vale destacar que a Assembleia Legislativa cearense vai passar por uma renovação de 36,95% neste ano. Dos 46 deputados e deputadas eleitos, 15 vão assumir o mandato pela primeira vez. Para estes, o aprendizado neste momento é essencial.

Proximidade ajuda

Salmito Filho (PDT), vereador de quatro mandatos - três deles como presidente da Câmara de Fortaleza -, quer ter, na Assembleia, "um mandato de ações qualificadas, com ideias exequíveis para o Governo implementar", diz. A proximidade com Camilo Santana é um trunfo. Pretende discutir seus projetos previamente com o governador. Ou seja, já tramitarão na AL praticamente pré-sancionados.

Novo em movimento

Depois de Marcel Van Hattem (RS), foi a vez do deputado federal eleito Paulo Ganime (RJ) vir ao Ceará, conhecer a estrutura do Novo no Estado e trocar ideias com as lideranças locais. Os oito deputados federais eleitos pelo Novo em 2018 terão a responsabilidade de exercitar práticas políticas disruptivas e a defesa da economia liberal, que norteiam o ideário do partido.

Enxugar é necessário

Prefeitos, especialmente de cidades médias e pequenas do interior, andam apavorados para equilibrar o caixa. Se 2017 foi complicado, 2018 foi pior ainda, com queda de 5% do Fundo de Participação dos Municípios - em muitos casos a principal receita. O jeito é enxugar despesas e fazer o ajuste fiscal. Prefeito Naumi Amorim, de Caucaia, por exemplo, teve que demitir mil servidores. Vale ressaltar que Caucaia é um dos municípios que mais arrecadam no Ceará e, mesmo assim, o prefeito tem dificuldades para equilibrar o caixa. Outros prefeitos, como José Ailton Brasil, do Crato, já estudam seguir esse caminho. Um caminho duro, mas necessário.

Cadê ele?

Chamou atenção a ausência do general Theóphilo na reunião do ministro Sérgio Moro com Camilo Santana. Pelo menos nas fotos ele não apareceu.

Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, Flávio Saboya, entregou ao novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado, Maia Júnior, projetos estratégicos que a Faec e seus parceiros apoiam. Maia vai participar de uma reunião do Agropacto - Pacto de Cooperação da Agropecuária Cearense - em março.

Cearense Lauro Chaves

Neto, que acaba de deixar a presidência do Conselho Regional de Economia, se prepara para tomar posse como conselheiro efetivo do Cofecon, a entidade nacional dos economistas. A posse será em Brasília, no próximo dia 31 de janeiro.