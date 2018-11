Paulo César Norões: Confusão de 2016 torna discreta eleição na Câmara

Não é normal, como bem disse o vereador Jonh Monteiro em reportagem na edição de ontem deste Diário do Nordeste, às vésperas da eleição da nova mesa diretora da Câmara de Fortaleza e ninguém saber quem, de fato, ainda está no páreo para ser o presidente. Nos anos anteriores geralmente a disputa era aberta e os candidatos disputavam publicamente os votos dos colegas. O que acontece hoje - também em relação à sucessão na Assembleia - é reflexo da conturbada disputa entre Zezinho Albuquerque e Sergio Aguiar, ambos do PDT, pela presidência do Parlamento estadual, em 2016, que só foi decidida com a intervenção do governador Camilo e dos Ferreira Gomes. Ressabiadas, as lideranças governistas não vão mais permitir que disputas internas provoquem sequelas políticas. Os ungidos agora só serão conhecidos quando tudo estiver decidido internamente. Única certeza é que tanto a Câmara de Fortaleza quanto a Assembleia serão comandadas por pedetistas.

Lista tríplice

Fato é que esse segredo em torno dos nomes cria campo fértil para especulações. Especialmente em relação à Câmara de Fortaleza, já que a eleição na Assembleia só acontece em fevereiro. Nomes não faltam, conforme o Diário mostrou. Entretanto, quem tem acesso ao círculo restrito do prefeito Roberto Claudio e do atual presidente Salmito Filho, reduz a disputa a dois, no máximo três nomes: Adail Junior, Antonio Henrique e Elpídio Nogueira. P.S. A ordem é alfabética, é bom que se frise.

Não às drogas

Campanha Ceará sem Drogas, que tem o DNA do presidente da Assembleia Legislativa, Zezinho Albuquerque, chega à 26ª edição, nesta quinta-feira. Ex-jogador de futebol da Seleção Brasileira e comentarista da Globo Walter Casagrande estará em Missão Velha para relatar os problemas enfrentados por ele por conta do uso de entorpecentes. A campanha tem alcançado milhares de jovens espalhados pelo Estado. "A partir do momento que eles escutam o relato de um ídolo nacional, e entendem como se tornou a vida dele após esta escolha, eles vão pensar muito antes de ter a mesma atitude", destaca Zezinho.

Governador

Deputado Zezinho Albuquerque, aliás, não deve ir a Missão Velha nesta quinta, pois está como governador do Estado, por conta da viagem de Camilo Santana a Israel e à Europa e as férias da vice Izolda Cela. Que, aliás, se encontrou com o governador, Cid Gomes e o marido dela Veveu Arruda, em evento da Fundação Lemman, em Oxford.

Educar é preciso

Junto com a nova agência do Ministério do Trabalho, no município de Juazeiro do Norte, Fábio Zech, superintendente do MTb no Ceará, inaugurou a 1ª Escola do Trabalhador do Brasil, com cursos certificados pela Universidade de Brasília.

Homenagem

Deputados estaduais Fernanda Pessoa e Carlos Matos (PSDB) foram homenageados nos 86 anos da Piscicultura no Nordeste. Receberam de Roberto Otto Penna Massler, diretor geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, o título de amigo do DNOCS. "Muito feliz por receber homenagem desta importante instituição de pesquisa e produção de crustáceos do Brasil. Isso só reforça ainda mais nosso compromisso e amplia a nossa responsabilidade", disse Fernanda.

Em Brasília

Presidente da FIEC, Beto Studart, participou ontem, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília, do lançamento do Conselho Temático da Indústria de Defesa. Presente o comandante do Exército e ministro da Defesa interino, general Villas Bôas. O Condefesa propõe políticas e programas de incentivo à base industrial brasileira de defesa e de segurança pública, a partir da interação de indústria, academia e governo, contribuindo para o aprimoramento e a implementação de estratégia de defesa nacional.

Gosto pelo voto

Depois de votar, última sexta, na eleição do jornalista Pádua Lopes para a Academia Cearense de Letras, Mauro Benevides prolonga estadia em Fortaleza para votar na eleição da OAB-CE, que acontece nesta quarta-feira, no Centro de Eventos. "Onde tem urna, eu estou por perto", garante o eterno senador, que além de imortal da ACL e advogado, é também jornalista e participa sempre das eleições da Associação Cearense de Imprensa.

Ansiedade

A vontade de começar a atuar é tão grande que a Câmara Federal teve que providenciar crachás de 'Deputado-eleito" para os 243 novos parlamentares que assumem em 2019. Vários já podem ser vistos pelos corredores. Para facilitar a vida de todos, a Diretoria-Geral da Câmara preparou uma série de cursos que serão realizados até janeiro. O primeiro deles será amanhã e explicará aos futuros parlamentares como funciona o processo legislativo e as funções dos novos deputados.