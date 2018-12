Paulo César Norões: Cearenses em alta

Na reta final do Governo Temer, o Ceará ganha destaque e ocupa dois importantes cargos federais que vão ser mantidos pelos próximos quatro anos: o professor da USP, o cearense do Crato, Otávio Luiz Rodrigues Jr. Foi nomeado pelo Congresso como conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Já o jurista e doutorando cearense Vicente Bandeira de Aquino é o novo conselheiro da Anatel.

Mordomia autorizada

Os vereadores da Câmara Municipal do Crato autorizaram, via projeto de resolução da Mesa Diretora, presidida por Florisvaldo Coriolano, o pagamento do 13º salário. No embalo, os vereadores de Juazeiro do Norte também estão requerendo igual benefício. O momento não é bom para exemplos como os proporcionados pelas casas legislativas dos dois municípios mais importantes do Cariri. Os prefeitos Zé Ailton(Crato) e Zé Arnon(Juazeiro) não devem ter gostado, mas respeitaram a independência dos poderes. Mais desgastes para os já desqualificados vereadores.

Raspando o caixa

Brasília vive uma semana agitada nos ministérios. Últimos dias para empenhar pagamentos e emendas impositivas. Também para tentar liberar recursos de emendas individuais. A romaria de prefeitos e governadores mostra a necessidade de recursos. O governador Camilo Santana (PT) conseguiu mais de R$ 500 milhões. Retornou de Brasília com dinheiro para saneamento, poços, adutoras e turismo.

Salmito no Abolição

Salmito Filho esteve com Cid Gomes, Zezinho Albuquerque e Camilo Santana. Entrou e saiu sem falar o conteúdo das reuniões. O presidente da Câmara de Vereadores de Fortaleza entrega o cargo a Antônio Henrique, dia 2 de janeiro. Estará livre. Ciro e Cid apostam no futuro de Salmito como estão apostando alto em Roberto Cláudio.

Agora é a vez das mulheres

A deputada estadual eleita Patrícia Aguiar (PSD) adianta que trabalhará pela causa feminina no plenário estadual. Além de estimular a instalação de uma Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher, Patrícia já programa a realização de um fórum sobre o tema.

Prêmio

A Prefeitura de Fortaleza venceu a competição global de projetos e intervenções inovadoras que promovem a mobilidade urbana de forma sustentável. O prefeito Roberto Cláudio estará em Washington, dia 15 de janeiro, para receber o Prêmio, o primeiro entre as cidades brasileiras.

Escondendo nomes

O chefe de Gabinete do governador Camilo Santana, Élcio Batista, desconversa quando o assunto é novo secretariado. Com convite na mão para seguir no Abolição, poderoso e influente, resume a poucas aspas quando é perguntado sobre a nova equipe: "o governador está gastando sua energia em governar. Está em Brasília buscando recursos para projetos. Depois de diplomado, vai montar a nova equipe". Camilo Santana deve anunciar o secretariado antes do Natal.

*A coluna foi redigida por Roberto Moreira