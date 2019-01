Paulo César Norões: Ceará é mediano nos gastos com saúde

Levantamento do Conselho Federal de Medicina revela que cerca de 2.800 municípios brasileiros gastaram menos de R$ 403,37 na saúde de cada habitante durante todo o ano de 2017. Segundo a análise do CFM sobre as contas da saúde, esse foi o valor médio aplicado pelos gestores municipais com recursos próprios em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), declaradas no Sistema de Informações sobre os Orçamentos Públicos em Saúde (Siops), do Ministério da Saúde.

O curioso é que nas cidades com menos de cinco mil habitantes, as prefeituras gastaram em média R$ 779,21 na saúde de cada cidadão - quase o dobro da média nacional identificada. No ranking dos vinte municípios que empregam mais recursos próprios em saúde, nenhum do Ceará. São quase todos municípios de São Paulo (8), Minas Gerais (6), Rio Grande do Sul (2) e Rio de Janeiro (1).

As exceções são as nordestinas Guamaré (RN) e São Francisco do Conde (BA). Menos mal que, por outro lado, também não há nenhum município cearense no ranking dos vinte que menos gastam com saúde. Destaque negativo para o Pará, com onze municípios entre os 20 ranqueados.

Gorete segue no PR

Deputada federal Gorete Pereira não foi reeleita, mas continuará atuando na política. A direção nacional do Partido da República a destituiu da presidência da sigla e passou o comando do PR para o prefeito do Euzebio, Acilon Gonçalves, que convidou Gorete para permanecer no partido e, ser secretaria geral, um cargo estratégico para a legenda.

Qualidade de vida

Deputada Aderlânia Noronha (SD) comemora aprovação de projeto dela, na Assembleia Legislativa, que garante mais qualidade de vida ao idoso cearense. Para aderir ao programa, o município deve dispor de Conselho Municipal do Idoso em funcionamento, além de apresentar plano de ação que contemple melhores condições para as pessoas idosas como espaços abertos e prédios, transporte, moradia, esporte e lazer, participação social, respeito e inclusão social, participação cívica e emprego, entre outros.

Cirurgia

Presidente Bolsonaro vai finalmente, dia 28, retirar a bolsa de colostomia que carrega desde o atentado que sofreu. Ele ficará internado dez dias no Albert Eisntein, em São Paulo.

Pegou bem a atitude de cerca de 400 policiais, dentre eles delegados da Polícia Civil cearense em processo de aposentadoria, que se colocaram à disposição do Estado para enfrentarem a onda de ataques no Ceará. Governador agora precisa encaminhar projeto à Assembleia para adequar a Lei que rege o assunto.

Pegou muito mal para a classe o vazamento de áudios de conversas de advogados cobrando pela 'militância' na última eleição da OAB Ceará. Urge um posicionamento firme dos responsáveis pela campanha da chapa comandada por Roberta Vasques, que, segundo os áudios, não sabia dos 'acertos'.