Paulo César Norões: Camilo volta a defender autocrítica

Governador Camilo Santana volta a ter espaço na mídia nacional, com entrevistas na Folha de São Paulo e Revista Isto É. Nas duas, o mote foi os ataques terroristas patrocinados por facções criminosas desde o início do ano, em represália ao endurecimento, por parte do Governo, do regime no sistema penitenciário. Camilo mais uma vez aproveitou o espaço para dividir com a União a responsabilidade no enfrentamento do crime organizado, ao mesmo tempo em que reconhece o apoio recebido do Governo Bolsonaro, através do ministro Sergio Moro.

Na Folha, Camilo falou também de política. E tocou em temas que provocam arrepios em setores mais radicais do seu partido - sobretudo na presidente nacional Gleisi Hoffmann - ao reconhecer a necessidade de uma autocrítica do PT. Não foi a primeira vez. Mas, à medida que insiste no assunto, intencionalmente, ou não, vai construindo uma imagem de renovação dentro do partido, que se desgastou a ponto de ver contestado seu tradicional protagonismo no campo da esquerda. Algo do que ele pode tirar proveito no futuro.

Voz dissonante

Mesmo apoiador de Jair Bolsonaro, deputado Capitão Wagner (Pros) é contra a reforma da Previdência proposta pelo Governo. Ele quer tratamento diferenciado para algumas categorias, dentre elas a dos profissionais de segurança. Não deixa de ser coerente. Foi na defesa dos direitos de seus colegas de farda que Wagner projetou-se para a política.

Presente bem-vindo

Na recente visita do ministro Marcos Pontes, o Governo de Israel prometeu doar ao Brasil 11 máquinas que transformam umidade em água. O deputado federal Heitor Freire (PSL) sugeriu que cada Estado nordestino receba uma delas. Afinal, é a região que mais sofre com a estiagem. O ministro gostou da ideia e uma dessas máquinas deve vir para o Ceará.

O Homem do espaço

Interessante, o protocolo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações inclui sempre nas solenidades e documentos oficiais a expressão 'astronauta', antes do nome do ministro Marcos Pontes. O que só demonstra a importância que o ministro dá ao fato de ser o único brasileiro a ter feito parte de uma missão espacial.

Sintonizados

Deputado estadual Audic Mota (PSB) não só aprova como pretende acrescentar temas sociais à proposta apresentada pelo colega Salmito Filho (PDT) para criação de uma Comissão Especial de Desenvolvimento das Regiões de Planejamento do Ceará. Audic saudou a legitimidade da iniciativa e prometeu apoio para que os desequilíbrios regionais sejam minorados no Estado.

Causa nobre

Na recente viagem a Fortaleza, ex-senador Mauro Benevides visitou o presidente Romildo Martins, no Banco do Nordeste. Ex-presidente do BNB e articulador da criação do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FNE), Mauro sabe da importância da manutenção do banco como agente de fomento da região.