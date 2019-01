Paulo Cesar Norões: Camilo recebe apoio para se fortalecer

Os fatos gerados por facções criminosas interrompendo a vida normal da cidade, explodindo e incendiando ônibus, ambulâncias, transporte escolar, caminhões que fazem coleta de lixo, lojas e destruindo equipamentos como fotossensores, criou uma rede de solidariedade aos órgãos de segurança pública e ao governador Camilo Santana. Camilo se fortaleceu para endurecer ainda mais com os grupos criminosos. O Governo Estadual ao criar um gabinete de crise estabeleceu um canal de comunicação com a sociedade informando todos os fatos com transparência.

Capitão se solidariza com Camilo

"A gravidade no momento pede união. A segurança e o bem-estar devem ficar acima de disputa política. Está na hora de nos unirmos". Texto do deputado federal eleito Capitão Wagner. Para o líder do PROS no Ceará, ligar para o governador apoiando medidas e a nomeação do secretário de Administração Penitenciária faz parte da política.

O texto duro de Ciro

Ciro Gomes em texto publicado no Facebook acusa dois deputados de cometerem atitudes de comportamento "canalha". Segundo Ciro Gomes, os dois parlamentares utilizaram a mídia para inventar um fato político estimulando o distanciamento entre o governo Bolsonaro e o governo Camilo Santana.

Trecho da nota de repúdio

"Na ânsia incontida de aparecer, estes dois delirantes foram para a internet anunciar um pseudodrama em que, pasme a opinião pública brasileira, todo o sofrimento que passamos juntos com nosso povo seria um plano político maquiavélico para apimentar nossa discordância politica com o atual presidente. Canalhas! É o que são vocês dois! Respeitem o Ceará, respeitem nosso povo, respeitem nosso sofrimento".

Em campanha

O deputado Rodrigo Maia, em campanha pela reeleição à presidência da Câmara dos Deputados, desembarca segunda-feira em Fortaleza. O deputado Domingos Neto está cuidando da agenda de Rodrigo Maia no Ceará. Ele vai se reunir com os novos deputados que assumirão em primeiro de fevereiro, mesma data da eleição.

Estilo Agenor

O deputado Agenor Neto(MDB) foi reeleito com a maior votação do seu partido. Venceu em Iguatu, sua base eleitoral, todos os adversários. Em recesso. Agenor Neto está no interior, visitando lideranças de 14 municípios onde foi votado. "O eleitor acompanha nossos movimentos, está atento e vigilante", justificou.

O papel da Prefeitura

O prefeito Roberto Cláudio estava em viagem, cancelou toda a agenda no exterior para minimizar os efeitos dos ataques das facções na cidade de Fortaleza.

Nesta quarta-feira, Roberto Cláudio reúne todos os prestadores de serviços para avaliar os efeitos da ação dos criminosos nos serviços básicos como coleta de lixo, transporte, hospitais e iluminação pública.

*Roberto Moreira redigiu a coluna.