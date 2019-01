Paulo Cesar Norões: Bolsonaro e Camilo

O presidente Bolsonaro já está governando. Suas medidas estão sendo baseadas nas promessas de campanha. Bolsonaro definiu quem vai apoiar para a presidência da Câmara: Rodrigo Maia é o escolhido. O acordo não teve a participação direta do presidente; o líder do PSL negociou o apoio do partido de Bolsonaro. Não envolveu cargos e sim o prestígio do apoio. Era o aceno de que Rodrigo Maia precisava para ampliar seu projeto de reeleição.

Ao acertar o entendimento com Rodrigo Maia, o Governo vai, agora, partir para a sucessão do Senado. A sucessão de Eunício Oliveira na presidência do Congresso Nacional envolve senadores de ficha limpa e envolvidos na Lava Jato. A Casa é muito independente, tem grandes nomes da política, ex-governadores, ex-ministro e, agora, caras novas. Não é fácil, por exemplo, tirar do jogo o influente Renan Calheiros, três vezes presidente do Senado. Tasso Jereissati é outro nome de peso. Tem ainda outros nomes de menor prestígio, mas fortes entre os colegas. Os líderes de Bolsonaro terão que tratar com habilidade o jogo político no Senado.

Camilo, ao contrário de Bolsonaro, só encontra facilidades. Saiu vencedor no jogo político da montagem do seu secretariado. Fugiu da nomeação de deputados, chamando só dois. Mauro Filho e Zezinho Albuquerque, dois homens do núcleo de poder, ligados à Ciro e Cid. Na Assembleia, com a saída de Zezinho, Camilo pode fazer qualquer opção, desde que seja dentro do PDT, o maior aliado com 14 deputados.

A sucessão de Zezinho

O deputado André Figueiredo foi claro e objetivo: "O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará está entre os deputados Sarto, Evandro Leitão e Tin Gomes, e o cargo será do PDT". O nome não está fechado. "O processo começou e em breve sai a definição".

O futuro do PDT

A direção nacional do PDT vai reunir sua executiva dias 10 e 11/1 para definir a estratégia em relação às eleições do Senado e ao governo Bolsonaro. O deputado André Figueiredo será o líder do PDT na Câmara e Cid no Senado.

Sarto

O presidente da Assembleia, deputado Zezinho Albuquerque, está auxiliando o governo e o PDT na definição do seu sucessor. Dos três candidatos, Sarto, Evandro e Tin, Sarto é o que tem maior afinidade com Ciro e Cid.A estrela

A posse do ministro Sérgio Moro agitou o mundo político e a burocracia de Brasília. Ele tem amigos no Ceará, um deles o juiz Danilo Fontenele. Moro esteve no Ceará visitando Danilo, o mais famoso e rigoroso juiz federal do Ceará.

Trio poderoso

Na reforma administrativa de Camilo, uma novidade: as obras podem ser executadas pelas secretarias de Infraestrutura, Cidades e DAE. A Procuradoria Geral do Estado(PGE) cuida das licitações. A ordem de Camilo é clara, nada de desperdícios.

*Roberto Moreira redigiu a coluna