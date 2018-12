Paulo Cesar Norões: Apostas sobre o secretariado de Camilo Santana

Na Assembleia Legislativa, a aposta maior é saber quais deputados irão para o secretariado. O líder da lista é Fernando Santana, aposta número um para a Secretaria do Desenvolvimento Agrário. Outra aposta é Daniel Oliveira para Cidades. Outros nomes que circulam como candidatíssimos: Queiroz Filho, Guilherme Landim, Salmito Filho.

Camilo Santana teria se comprometido em prestigiar a bancada do PDT, mais expressiva da assembleia. A tese de Camilo nas reuniões com deputados e presidentes de partidos é manter o que está bom e melhorar onde tem problemas.

Bancada do Nordeste

O deputado federal eleito, Roberto Pessoa(PSDB), não esconde seu projeto para o mandato até 2022 na Câmara Federal. "Meu trabalho será pela região Nordeste. Transposição, indústrias, fortalecimento do turismo, atração de empresas, financiamentos para projetos". Roberto Pessoa foi um dos criadores da bancada do Nordeste e coordenou por dois mandatos. Na sua gestão foi criado o microcrédito, consolidada a avicultura na região e o setor industrial atraiu mais de duas mil empresas.

Domingos Filho segue no TCE

Conselheiro em disponibilidade, Domingos Filho fez consulta em agosto sobre contagem de tempo para se aposentar antes da eleição de 7 de outubro. Recebeu a resposta na qual terá que aguardar mais tempo. Solicitação de aposentadoria arquivado. Apesar de 25 anos atuando na política, Domingos Filho ainda precisa trabalhar mais algum tempo para levar a "gorda aposentadoria" de conselheiro do TCE. Talvez consiga se for disputar a Prefeitura de Tauá, desejo de muitos correligionários.

Reajuste de servidores em 2019

O presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque, recebeu sinal verde do governador Camilo Santana para aceitar e botar em votação emenda substitutiva ao artigo do Orçamento do Estado para 2019. "O governador do Ceará dá exemplo aos demais estados, pagando o 13º, a folha de dezembro e reajustando salários", disse o presidente da Assembleia, saindo em defesa da gestão Camilo Santana. A Assembleia Legislativa encerrará o ano amanhã votando orçamento do Estado para o primeiro ano do segundo mandato de Camilo Santana.

* A coluna foi redigida por Roberto Moreira