Paulo Cesar Norões: Alcolumbre serena ânimos no Senado

Ao contrário dos tumultos nas sessões de sexta-feira e sábado passados, quando foi eleito presidente o amapaense do DEM Davi Alcolumbre, a eleição dos outros dez membros da mesa diretora do Senado transcorreu, ontem, sem maiores problemas. Muito em função da decisão de Alcolumbre de acomodar todos os partidos. O que aponta para um "Senado mais pactuado", comprometido com suas obrigações institucionais e mais sereno para discutir as reformas do Governo. Foi nesse sentido a escolha do tucano Antonio Anastasia para a 1ª vice-presidência. O senador mineiro tem o perfil conciliador necessário para costurar consensos. Até o MDB, cujo candidato Renan Calheiros (AL) foi derrotado, ganhou lugar na mesa. Nada comparável com o comando absoluto que vinha exercendo na Casa, mas a 2ª secretaria, para quem foi derrotado, não deixa de ser um consolo. E o curioso é que o escolhido, Eduardo Gomes (TO), é da ala de Renan Calheiros. Por outro lado, há grande chance da ala emedebista liderada por Simone Tebet, que trabalhou contra Renan, ficar com a Comissão de Constituição e Justiça, uma das principais do Senado.

Filho do homem

Para não dizer que a eleição no Senado foi 100% tranquila, a REDE apresentou requerimento para que a eleição de Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), para 3ª Secretaria, fosse desmembrada da dos demais cargos. Embora admitisse que não havia ilegalidade na postulação do filho do presidente, o senador Randolfe Rodrigues alegou existir 'vedação moral'. O requerimento foi rejeitado.

Zezinho sim

Numa clara sinalização de prestígio junto à cúpula governista, Zezinho Albuquerque teve ao seu lado, na posse como secretário das Cidades, as principais lideranças do grupo. A partir do governador Camilo Santana, prefeito Roberto Claudio e Ciro Gomes.

Anfitrião

A reunião foi em Brasília, mas na Casa do Ceará - o escritório de representação do Estado, no DF. Há quem entenda que, ao receber os governadores do Nordeste para discutirem pautas comuns como a criação de um consórcio interestadual de desenvolvimento sustentável do Nordeste, Camilo Santana se coloca como líder do grupo. Faz sentido.

Encontro

Membros do Conselho Temático de Assuntos Legislativos da Fiec participaram de seminário na Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília. O painel "Cenário Político e a Agenda Legislativa para 2019", cujo expositor foi o jornalista Fernando Rodrigues, do site Poder 360, teve entre o debatedores os deputados federais cearenses André Figueiredo (PDT) e Heitor Freire (PSL).

Foguetório

Teve foguetório na manhã desta quarta-feira em alguns pontos de Maranguape e Morada Nova. Naquela momento Lucílvio Girão tomava posse, mais uma vez, como deputado estadual. Ele assumiu a vaga de Zezinho Albuquerque, que foi empossado na Secretaria das Cidades.