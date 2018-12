Paulo Cesar Norões: Afinados

O governador Camilo Santana recebeu ligação do senador Eunício Oliveira convidando para reuniões em Brasília, dentro do Senado com ministros para resolver pendências e liberação de recursos. Pelo movimento político que hoje une Eunício e Camilo em favor dos interesses do Ceará, o Estado vai ganhar muito, e Camilo poderá tocar seu governo em 2019 tranquilo durante o período em que o presidente Bolsonaro estará ajustando sua gestão.

Cid em Sobral

Longe da discussão sobre secretariado e eleição da Assembleia, Cid Gomes passeia pelas ruas de Sobral e Meruoca. "Quando me falta fôlego, venho buscar energia em Sobral". Cid fica em Sobral na virada do ano. Vai à posse de Camilo. Brasília só na 2ª semana de janeiro.

Nordeste

O deputado federal Danilo Forte, que será o coordenador político do governo Bolsonaro na Câmara, continua no seu esforço para ver concretizado o projeto de criação da Secretaria do Nordeste. O assunto está sendo tratado no gabinete de transição. A Secretaria do Nordeste teria sob seu guarda-chuva o Dnocs, Codevasf e Sudene.

Estranho

Nas redes sociais, os deputados eleitos não se manifestam sobre os primeiros movimentos do Abolição na composição do secretariado. Camilo anunciou até agora apenas área social e segurança. Deputados não gostam muito desses cargos. São desgastantes. Lidar com menores infratores, presos e criminosos rende mídia e desgastes. Se o governador não convocar deputados estaduais e federais para o primeiro escalão, será um grande fato político. Seria um bom teste para saber como o parlamento se comportaria. Um teste!

Mais policiais

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) vai receber um reforço de 373 novos policiais militares. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana, ontem.

Novo comando

O coronel Alexandre Ávila, indicado para comandar a PM, é afinado com o secretário André Costa. Hoje é o subsecretário. Já o coronel Luiz Eduardo de Holanda que comandará os Bombeiros, é o atual comandante da engenharia da corporação. Os atuais comandantes vão para a reserva remunerada.

Cidadania cearense

O Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade o projeto de autoria do deputado Evandro Leitão que concede o título de cidadão cearense ao Ministro da Integração Nacional, Antônio de Pádua de Deus. O governador Camilo sancionou e o ato está publicado no Diário Oficial. Gratidão ao ministro!

Promotores

Está no Diário Oficial a nova tabela de salários do Ministério Público. Procurador do Estado passa a receber R$ 35 mil e promotor, menor salário é de R$ 30 mil. Os novos salários com reajustes serão pagos a partir do mês que vem.

*Roberto Moreira redigiu a coluna