Paulo Cesar Norões: Acordo garante espaço para todos

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), prometeu distribuir os poderes do Senado com todas as legendas. E é o que vai fazer. Pelo acordo fechado na reunião de líderes, ontem, onze dos dezesseis partidos terão representação no comando das comissões temáticas da Casa. Alcolumbre encontrou espaço para todo mundo, inclusive siglas com apenas um senador, como PRB e PSC. Até mesmo o MDB, cujo candidato Renan Calheiros saiu derrotado na eleição à presidência da Casa - para ser mais exato, renunciou ao perceber que não teria votos suficientes para se eleger - encontrou espaço. Um baita espaço, aliás. A senadora Simone Tebet, que peitou Renan e articulou em favor do presidente eleito do Senado, deverá ser a presidente da poderosa Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Outro forte aliado de Alcolumbre, o senador Tasso Jereissati não mais comandará a Comissão de Assuntos Econômicos, que ficará com o PSD. O tucano, porém, terá o direito de indicar os presidentes das comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) e de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC).

Mobilidade

Roberto Cláudio recebeu no Paço Municipal os presidentes do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paz, e do Ceará Sporting Club, Robinson de Castro. Os dois foram levar ao prefeito sugestões de parceria com o poder público para melhorar os serviços de mobilidade urbana em grandes jogos no Castelão. Como se sabe, é um problema sério que atinge não só torcedores, mas também moradores do entorno do estádio. A ideia é usar o Clássico-Rei do centenário, no próximo dia 10 de março, como laboratório para uma série de iniciativas para melhorar o fluxo de veículos, bem como estimular o uso de transportes públicos para o deslocamento ao estádio. É um baita desafio para a Prefeitura, particularmente a AMC. A cidade agradece.

Trote é crime

Longe de ser uma brincadeira sem maiores consequências, como pensam alguns, os trotes podem causar sérios problemas para os serviços públicos e até ocasionar a morte de alguém realmente necessitado de auxílio. Só no CIOPS, 30% das cerca de 22 mil ligações recebidas por dia em todo o Ceará são consideradas trote. Para tentar diminuir essa farra, está tramitando na Assembleia Legislativa Projeto de Lei do deputado Marcos Sobreira (PDT) que prevê multa para os responsáveis pelas linhas telefônicas que sejam identificadas passando trote para Samu, Corpo de Bombeiros, polícias Civil e Militar ou para qualquer outro serviço de urgência e emergência mantido pelo Estado.

Pedido atendido

Um pedido do deputado estadual Audic Mota em 2017 finalmente será atendido. Ele recebeu da Superintendência do Detran a confirmação de que o órgão já toma providências para a instalação de um posto de serviços no município de Parambu.

Emenda

Clima deve esquentar nesta quarta-feira na Câmara de Fortaleza. Edil Odécio Carneiro entrou com emenda para excluir os vereadores do projeto que estabelece reposição salarial de 3,71% para os servidores do Legislativo Municipal. Vai ter chiadeira.