Zezinho Albuquerque vai deixar a Assembleia para ocupar a Secretaria das Cidades

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Zezinho Albuquerque (PDT), será o novo secretário das Cidades do segundo governo Camilo Santana (PT). O parlamentar, um dos mais fortes nomes do grupo político liderado por Cid e Ciro Gomes, pleiteava um quarto mandato à frente da Assembleia, mas aceitou o convite feito pelo governador Camilo Santana e passa a ocupar uma das principais pastas da gestão, que estava sendo cobiçada por outros partidos como o MDB.

Com a indicação de Zezinho para o cargo, o governador Camilo Santana agita a disputa pela Presidência do Legislativo, na qual o atual presidente do Poder era favorito. O certo é que o PDT, com a maior bancada, ocupará o cargo. Agora, Tin Gomes e Evandro Leitão disputam mais a frente a indicação. José Sarto também está no páreo.

Após conversas reservadas com Cid Gomes e Camilo Santana nas últimas semanas, o deputado novato Salmito Filho, segundo fontes que acompanham de perto as negociações, também aparece como uma possibilidade para o cargo.

Lista

Com mais essa confirmação, chega a 17 o número de auxiliares diretos já indicados por Camilo Santana para o próximo governo. No total, serão 21 secretários e mais sete assessores especiais. Confira os nomes já anunciados: