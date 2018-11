Vereadores do PDT escolhem Antônio Henrique como candidato à Presidência da Câmara

Os 11 vereadores do Partido Democrático Trabalhista (PDT) se reuniram no início da noite desta quinta-feira (29) para definir o nome de Antônio Henrique (PDT) como candidato à Presidência da Casa. A definição foi feita a portas fechadas, na sala do atual presidente do Legislativo Municipal, Salmito Filho (PDT).

Marcada de última hora para as 17h, a reunião só começou por volta das 18h, com a chegada dos demais parlamentares. No terceiro mandato na Câmara, Henrique será posto à votação na sessão de segunda-feira (3). Se eleito, comandará a casa no biênio 2019-2020.

O pedetista já havia confirmado ser o candidato escolhido pelo prefeito Roberto Cláudio (PDT) para a eleição da Mesa Diretora, mas, durante esta quinta, o nome dele não era dado como certo por todos os vereadores da base aliada na Câmara. Após a reunião, Antônio Henrique disse que recebeu com "muita alegria" a decisão dos correligionários.

"Nós havíamos colocado o nosso nome juntamente com os demais colegas vereadores também do PDT. Fizemos um diálogo muito franco dentro da bancada", afirmou. Atual presidente da Casa, Salmito Filho, por sua vez, destacou que Antônio Henrique é "um nome de consenso". "Já esteve na Mesa Diretora, já foi secretário municipal", citou.