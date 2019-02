Vereadores definem presidentes de comissões na Câmara de Fortaleza; veja lista

Os líderes de bancada e a Mesa Direitora da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) definiram na tarde desta quarta-feira (6) a composição das comissões técnicas da Casa. O encontro estendeu-se durante toda a tarde e foi encerrado pouco antes das 18h.

Os parlamentares fizeram acordo para que o presidente do Parlamento Municipal, Antonio Henrique (PDT), anuncie os nomes na quinta-feira (7), durante a última sessão plenária da semana. A reportagem, entretanto, conseguiu apurar os nomes que devem ser escolhidos como presidentes dos colegiados.

Veja lista:

Legislação: Didi Mangueira (PDT)

Orçamento: Renan Colares (PDT)

Saúde: Portinho (PRTB)

Cultura: Michel Lins (PPS)

Educação: Evaldo Lima (PCdoB)

Plano Diretor: Ésio Feitosa (PPL)

Segurança: Dummar Ribeiro (PPS)

Turismo: Julierme Sena (PROS)

Direitos Humanos: Larissa Gaspar (PPL)

Meio Ambiente: Mairton Félix (PDT)

Direitos do Consumidor: Paulo Martins (PRTB)

Desses nomes, a única surpresa é Julierme Sena. Ao longo da manhã, o nome cotado para assumir a Comissão de Turismo era o de Libânia Holanda, suplente efetivada no lugar de Célio Studart (PV), eleito deputado federal.

O líder do PROS, Márcio Martins, vinha se queixando da falta de espaço do partido na Mesa Diretora. Ele também informou que a bancada estava disposta a não ter presidências em troca de espaços com colegiados como Legislação e Orçamento. No biênio passado, o PROS comandou Cultura e Direitos do Consumidor.

Ao longo da manhã, na Câmara, o clima era de indefinição. Vários vereadores afirmavam que não tinham segurança de que ficariam nas comissões aos quais haviam sido apontados a pouco tempo. "Não sei nem das minhas", respondeu um vereador quando perguntado se já haviam definições sobre presidências.

Enquanto isso, os projetos que já começavam a tramitar desde terça-feira (5) eram encaminhados para comissões que, efetivamente, não existiam, aguardando que elas tivesse seus integrantes designados.