Vereador Antônio Henrique é o candidato de Roberto Cláudio à presidência da Câmara de Fortaleza

O vereador Antônio Henrique, do Partido Democrático Trabalhista (PDT), é o candidato escolhido pelo prefeito Roberto Cláudio para a presidência da Câmara Municipal de Fortaleza. A decisão foi tomada em reunião realizada nesta quarta-feira (28) com o gestor municipal e o atual presidente da Casa, Salmito Filho, no Paço Municipal.

Segundo a assessoria de Antônio Henrique, o vereador passará esta quinta-feira (29) em reuniões para definir os detalhes da candidatura. A eleição está prevista para ocorrer no dia 3 de dezembro.

Natural do município de Martins, no Rio Grande dor Norte, Antônio Henrique é formado em Administração e está em seu terceiro mandato como vereador, tendo sido eleito pela primeira vez em 2008 pelo Partido Trabalhista Nacional (PTN). Em 2016, se elegeu novamente ao cargo, mas filiado ao PDT.

Na Câmara de Fortaleza, o parlamentar fez parte da Mesa Diretora, presidindo as Comissões de Constituição e Justiça e de Orçamento, Fiscalização e Administração Pública.

Em 2017, Antônio Henrique foi convidado pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, para assumir a Secretaria Regional II e retornou à Câmara em outubro de 2018.